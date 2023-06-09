فاروق: بيريرا وضع يده على نقاط ضعف الحكام

شدد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام، أن البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس اللجنة، بدأ في العمل لتسحين مستوى الحكام.

أضاف فاروق في تصريحات تلفزيونية، أن فيتور بيريرا وضع يده على نقاط الضعف في قطاع التحكيم بالدوري المصري.

وأشار أنه ستتم إنشاء لجان لمتابعة الفئات والمستويات الخاصة بالحكام، الذين سيتم تقسيمهم بشكل هرمي لمستويات بها صعود وهبوط، وذلك لضمان استمرار رفع مستوى حكامنا.

وواصل، الموسم المقبل سيكون مختلفا بالنسبة للحكام، وهذا ما نعمل عليه خلال الفترة الحالية.

محمد صلاح يستعد للإنضمام إلى معسكر منتخب مصر





محمد صلاح، قائد منتخب مصر، ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، أنهى إجازته التي حصل عليها عقب إنتهاء منافسات الموسم الكروي مع فريقه للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني، الذي يستعد لمباراة غينيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

غادر محمد صلاح، صباح اليوم الجمعة، مدينة الغردقة، حيث قضى الأيام الماضية مع أسرته، للحاق بمعسكر الفراعنة الذي يمتد من 10 وحتى 18 يونيو الجاري.

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أعلن عن قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمعسكر الفريق خلال الفترة من 10 إلى 18 يونيو الجاري، والذى يتخلله مباراتان أمام غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18، واللاعبون هم:

"محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، لحراسة المرمى.

ومحمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، لخط الدفاع.

ومروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حماده، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، لخط الوسط.

ومحمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد في الهجوم".



وجوه جديدة في قائمة الفراعنة قبل مواجهة غينيا:

شهدت القائمة انضمام وجوه جديدة للمنتخب للمرة الأولى، على رأسهم أحمد بيكهام، لاعب سيراميكا، بالإضافة لثنائي فيوتشر، محمد رضا بوبو وغنام محمد، وانضمام محمد هلال لاعب البنك الأهلي.

وينضم هشام صلاح، لاعب الاتحاد، للمرة الأولى، تحت قيادة روي فيتوريا، بالإضافة لمحمد أبو جبل، حارس البنك الأهلي، ومحمد هلال، لاعب البنك الأهلي، ورضا بوبو، وغنام محمد، ومحمود مرعي لاعب فيوتشر، وأحمد رمضان بيكهام.

