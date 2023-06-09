"الشباب والرياضة" تنظم جولة سياحية بالأهرامات لشباب منحة ناصر للقيادة الدولية

نظمت وزارة الشباب والرياضة، جولة سياحية لمنطقة أهرامات الجيزة ، للوفود الدولية المشاركة بـمنحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة ،تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والتى تحمل شعار "شباب عدم الانحياز و تعاون الجنوب - جنوب"، بمشاركة 150 من القيادات الشبابية حول العالم، خلال الفترة من 1 حتى 15 يونيو الجاري.

محطات الجولة

تفقد المشاركين خلال الجولة منطقة أهرامات الجيزة لرؤية المناطق الأثرية العريقة التي تدل على عظمة التاريخ الفرعوني المصري ، و استمعوا الى شرح مفصل عن تاريخ منطقة الأهرامات بالكامل ، وكانت منطقة البانوراما و تمثال أبو الهول هي المحطة الثانية في الجولة السياحية لإلتقاط الصور التذكارية، كما توجه المشاركين بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على إتاحته الفرصة لهم للتعرف على آثار مصر العريقة وتراثها الحضاري والتقدم العمراني المذهل الذي وصلت إليه، معربين عن سعادتهم البالغة بما شاهدوه عن الحضارة المصرية وعظمة الأهرامات.