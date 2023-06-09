المصري يحدد الراحلين عن الفريق بنهاية الموسم

استقر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي علي منح ميمي عبدالرازق المدير الفني للفريق تحديد اللاعبين الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مهلة تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقرر ميمى عبد الرازق المدير الفنى للنادى المصرى، منح لاعبى الفريق راحة لمدة ثلاثة أيام، وذلك عقب التعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله فى مسابقة الدورى، على أن يستأنف الفريق مرانه الأحد المقبل ببورسعيد استعدادا لمواجهة فيوتشر بكأس الرابطة.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة فيوتشر فى نصف نهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، فى المباراة التى تجمع الفريقين يوم 24 يونيو الجارى.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفنى للنادى المصرى، فتح تحقيق مع اللاعب رجب عمران، وذلك على خلفية ما قام به فى مباراة غزل المحلة، والتى جمعت الفريقين مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وكان رجب عمران قد دخل فى نقاش حاد مع زملائه فى الفريق بسبب رغبته فى تسديد ركلة الجزاء التى حصل عليها المصرى فى مواجهة غزل المحلة، قبل أن يقرر الجهاز الفنى أن يسدد جريندو ركلة الجزاء ليحرز هدف التعادل للفريق البورسعيدى.

وقرر الدكتور ميمى عبد الرازق المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى خصم مائة ألف جنيه من رجب عمران لاعب خط وسط الفريق مع إيقافه لحين التحقيق معه، وذلك لما بدر من اللاعب خلال مباراة أمام غزل المحلة.

يذكر أن حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة غزل المحلة نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعتهما علي ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري.

وسجل فريق غزل المحلة الهدف الأول في المباراة عن طريق اللاعب مصطفي العش في الدقيقة 25 من الشوط الأول، ليعلن التقدم لأبناء المحلة.

وشهد الشوط الأول محاولات من كلا الطرفين سواء لإدراك التعادل من قبل المصري، أو تعزيز التقدم من المحلة ولكن دون ترجمة حقيقية لأهداف لينتهي الشوط الأول بهدف وحيد لصالح غزل المحلة.

وفي الشوط الثاني عاد أبناء بورسعيد بالتعادل عن طريق اللاعب جريندو في الدقيقة 69 من الشوط الثاني عنطريق ركلة جزاء سجلها بنجاح.

ترتيب المصري في الدوري

بهذه النتيجة تجمد رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 32 نقطة في المركز الـ14 من جدول ترتيب مسابقة الدورى المصري، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 8 مباريات والهزيمة فى 15 لقاء، وسجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلت شباكه 43 هدفا.