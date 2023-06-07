رئيس اتحاد الكونغ فو يشكر أشرف صبحي على متابعة استضافة دورة الحكام الدولية

عبر الكابتن شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، عن شكره للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على متابعته لاستضافة مصر دورة الحكام الدولية للووشو كونغ فو والتي تقام لأول مرة في دولة إفريقية.

وأضاف شريف مصطفى أن وزير الشباب والرياضة أطلع على كافة تفاصيل استضافة دورة الحكام الدولية للووشو كونغ فو التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 14 يونيو الجاري بمشاركة 150 حكم ساندا وأساليب من 36 دولة، حيث اطمئن على أماكن استضافة الدورة الدولية للحكم مع توفير كافة الإمكانيات لإنجاح استضافة ذلك الحدث التاريخي الذين يقام لأول مرة في مصر وفي قارة إفريقيا.

ويبدأ استضافة الوفود المشاركة في دورة الحكام الدولية للووشو كونغ فو بداية من يوم الخميس 8 يونيو الجاري على أن يكون الإطلاق الرسمي لفعاليات الحدث الدولي يوم الجمعة المقبلة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من الشخصيات الرياضية والدبلوماسية.

وشدد شريف مصطفى على أن ذلك الحدث الدولي الهام يقام لأول مرة في إفريقيا وتم اختيار مصر لاستضافته نظرا لما تمتلكه من منشآت متطورة قادرة على استضافة كافة الأحداث الرياضية، متابعا أن دورة الحكام الدولية تعد بمثابة بداية استئناف نشاط الاتحاد الدولي منذ جائحة فيروس كورونا المستجد في عام 2020.

وتقام دورة الحكام الدولية للووشو كونغ فو في أحد الفنادق بالقاهرة الكبرى بمشاركة حكام من قارة إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا وسط تجهيزات ضخمة لاستضافة نحو 150 حكم من مختلف قارات العالم