التعليم تعلن تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية، اليوم الخميس، وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأدى 715 ألفا و432 طالبًا وطالبة الامتحانات في ألفين و542 لجنة بجميع النوعيات الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي في ألف و337 مادة امتحانية في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 8 يونيو 2023، وتمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب الممتحنين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات بديوان عام الوزارة تواصلت مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، للاطمئنان والوقوف على مدى انتظام سير وأداء الامتحانات.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكد من وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية فى الموعد المحدد، وتذليل أى عقبات تواجه لجان سير الامتحان واتباع التعليمات الخاصة بإجراءات تأمين الامتحانات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى قيام مسئولي امتحانات الدبلومات الفنية بمتابعة 432 لجنة امتحانية للتأكد من حسن سير العملية الامتحانية.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش الإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى أو الغش التقليدي.

وتستكمل امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية لباقى المواد بعد انتهاء الاختبارات التحريرية حسب الجداول العملية المعلنة بالمدارس الفنية فى التواريخ المحددة لكل لجنة حتى يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023.

إحصاءات امتحانات الدبلومات الفنية

وأدى امتحانات الدبلومات الفنية نحو 760 ألف طالب وطالبة في التعليم الفني بمختلف نوعياته بالإضافة إلى ألف و788 طالبًا وطالبة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية في الدبلومات الفنية ألفًا و336 مادة، وعدد مواد الامتحانات التحريرية للتكنولوجيا التطبيقية 55 مادة.

وأجريت امتحانات الدبلومات الفنية في ألفين و550 لجنة على مستوى جميع أنحاء الجمهورية، بمراقبة 184 ألفا و204 معلمين داخل كل لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية.