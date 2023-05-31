تعليم البحيرة تقرر قبول تظلمات نتائج الإعدادية بالادارات التعليمية

قرريوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، قبول التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الثانى للشهادة الاعدادية العامه للعام الدراسى 2022/2023 ، داخل كل إدارة تعليمية ( تقديم الطلبات باسم وكيل الوزارة ودفع الرسوم المقررة وفقا للقرار الوزارى المنظم لذلك) وسيتم تحديد ميعاد جلسة الاطلاع للطالب وولى الأمر عن طريق الإدارة التعليمية، وذلك اعتباراً من يوم السبت القادم الموافق 3 / 6 / ٢٠٢٣ ولمدة خمسة عشر يوما ، وذلك طبقاً للمادة 34، 35 من القرار الوزارى 313 لسنة 2011 وتعديلاته مع العلم بأن قيمة التظلم للمادة الواحدة 35 خمسة وثلاثون جنيها فقط .

وذلك تيسيرا على طلاب الشهادة الاعدادية وأولياء الامور ، الراغبين فى تقديم تظلمات على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٣ وتخفيفا عن كاهل أولياء أمورهم وتيسير أعباء ومشاق السفر والانتقال نظرا لبعد المسافات البينية بين مدن ومراكز المحافظة .

وأوضح يوسف الديب وكيل الوزارة، أن جلسة الاطلاع سوف تكون بالكنترول المركزى بمدينة دمنهور وفقا للميعاد الذى حددتة الإدارة التعليمية

وأعرب وكيل الوزارة عن تمنيات تعليم البحيرة بالنجاح والتوفيق والسداد لجميع الطلبة والطالبات .