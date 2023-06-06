الهدوء يخيم على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالشرقية

أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول، اليوم الثلاثاء، في هدوء تام، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتأمينية المقررة.

وخلال تفقده لعدد من لجان إدارة منيا القمح التعليمية، وجه الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، ضرورة تفعيل تعليمات وكيل الأزهر الشريف ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية المنظمة للامتحانات، للخروج بالامتحانات على أفضل صورة.

وشدد رئيس أزهر الشرقية على أهمية ضبط النفس وتوفير البيئة والمناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بهدوء ويسر.

أكد رئيس الإدارة المركزية أهمية تفعيل الاختبارات الشفوية الإلكترونية بصورة جيدة طبقًا للضوابط المعمول بها والتي تم إرسالها من قبل.

وكان طلاب القسم الأدبي، قد أدوا امتحانات اليوم الرابع في مادة القرآن الكريم، ولم تسجل غرف المتابعة بالمنطقة أية شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.

يشار إلى أن منطقة الشرقية الأزهرية في حالة انعقاد دائم للخروج بالامتحانات على الوجه الأكمل، إذ يؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحانات من خلال ٥٨ لجنة تم توزيعها على 17 إدارة تعليمية.