غلق باب الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023

أغلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، باب تقديم الاعتذار من أعمال مراقبة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وشهدت العام الحالي إقبالا كبيرا على تقديم الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة في مختلف المديريات التعليمية.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب تقديم الاعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة يوم الثلاثاء الماضي وحتى اليوم الخميس في الفترة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا.

وبدأ المعلمون، يوم الإثنين الماضي، تسلم خطابات الندب للمراقبة على لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، من المديريات التعليمية بمختلف المحافظات.

شروط الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة

وذكرت وزارة التربية والتعليم ضوابط الاعتذار من قبل المعلمين والمعلمات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التقديم بعد تسلم خطابات الندب في المقار المخصصة التي تعلنها كل مديرية تعليمية.

وحددت وزارة التربية والتعليم شروط قبول الاعتذار عن أعمال المراقبة بلجان امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بعدم قبول أية اعتذرات من المنتدبين لأداء أعمال امتحانات الثانوية العامة إلا طبقا للحالات الموضحة فقط.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بعدم قبول أية اعتذارات من المقدرين إلا من خلال مشرف عام التقدير، وعدم قبول أية اعتذارات في المقر الرئيسي للجنة.

وتتضم أسباب الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة: تقديم قومسيون طبي حديث معتمد من المجلس الطبي العام مدون به ما يعفي به من أعمال الامتحانات أو ممنوع من السفر لهذا العام 2023، أو تقديم ما يثبت العمل جزء من الوقت (صورة معتمدة من المستند).

كما تتضمن وجود طفل رضيع لا يزيد عن سنتين (تقديم صورة من شهادة الميلاء المميكنة)، أو سفر الزوج أو عمله بمناطق نائية (صورة من المستند الدال على ذلك).

وتتضمن أيضًا وفاة الزوج أو الزوجة بما لا يتجاوز العام (صورة قيد الوفاة المميكنة) الإحالة للمعاش أثناء فترة أداء الامتحانات (صورة المستند).

وتتضمن أيضا الحرمان من أعمال الامتحانات ( صورة معتمدة من المستند)، وندب الزوج والزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.

كما تتضمن وجود خصومة سارية (خطاب حديث صادر من مديرية الأمن التابع لها المنتدب لهذا العام 2023)، أو رعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق (صورة من التقارير الطبية، أو الاستدعاء للتجنيد (صورة من المستند) عجز 4 (صورة من المستند)، أو إجازة من دون مرتب، أو ندب لأعمال امتحانات أخرى.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 يوم الإثنين، الموافق 12 يونيو 2023 ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة في المدارس.

