نائب رئيس جامعة الزقازيق يطمئن على سير أعمال الامتحانات بكلية العلوم

تفقد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، سير أعمال الامتحانات بكلية العلوم.

اطمأن نائب رئيس الجامعة على سير أعمال الامتحانات، وتوفير كافة احتياجات الطلاب، والتأكد من مستوى أسئلة الامتحانات، ومدى موافقتها للمناهج، وانتظام سير العمل بجميع اللجان، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بالكلية، متمنيا لأبنائه الطلاب التوفيق والسداد والنجاح.

وفي ختام الجولة التفقدية اطمأن نائب رئيس الجامعة على الطلاب ووجه بتذليل كافة العقبات التي تواجههم أثناء تادية الامتحان.