محافظ الدقهلية يناقش الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات شهاده الثانوية لعام 2023 والمقرر انعقادها في الفترة من 12 يونية الجاري وحتي 13 يوليو القادم .

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، و هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم ، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة ، والمحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين ، والمهندس فتوح علام وكيل وزارة الكهرباء ، والمهندس الزناتي عبدالعظيم وكيل مديرية الطرق ، وممثل مديرية أمن الدقهلية ، وممثل هيئة الإسعاف بالدقهلية ، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري الإدارات التعليمية .

وأشار " المحافظ " الي أن الدقهلية محافظة متميزة في مجال التعليم انجبت لمصر اعلام وعلماء في شتي المجالات وعلي راسهم علي باشا مبارك ابو التعليم في مصر وغيرهم من العلماء .

كما أشار " مختار "الي أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية أمن الدقهلية لتأمين كافة مقرات لجان الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي تجاوزات قد تحدث ، مشدداً علي أنه لن يسمح بحدوث اي تجاوزات داخل اللجان أو خارجها .

ووجه " مختار " بالتنسيق الكامل بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم لتلقي اي شكاوي أو معوقات وسرعة حلها من خلال العرض علي الجهات المختصة ، مشيراً إلي متابعته الشخصيه وعلي مدار اليوم لسير وانتظام الامتحانات في كافة اللجان .

كما وجه " المحافظ " بالتنسيق الكامل بين كافة رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري الإدارات التعليمية لتجهيز مقرات اللجان قبل بدء الامتحانات داخل المدارس وتمهيد الطرق المؤدية إلي اللجان ، مشدداً علي النظافة العامة داخل المدراس وخارجها .