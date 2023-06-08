إقبال كبير على الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023

شهدت الإدارات التعليمية إقبالا كبيرا على تقديم الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب تقديم الاعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة في الفترة من يوم الثلاثاء الماضي وحتى اليوم الخميس.

وبدأ المعلمون، يوم الإثنين الماضي، تسلم خطابات الندب للمراقبة على لجان امتحانات الثانوية العامة من المديريات التعليمية.

ضوابط الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط الاعتذار من قبل المعلمين والمعلمات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بضرورة التقديم بعد تسلم خطابات الندب في المقار المخصصة التي تعلنها كل مديرية تعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة تقديم الاعتذار في الفترة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا من الأيام المحددة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بعدم قبول أية اعتذرات من المنتدبين لأداء أعمال امتحانات الثانوية العامة إلا طبقا للحالات الموضحة فقط.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى عدم قبول أية اعتذارات من المقدرين إلا من خلال مشرف عام التقدير، وعدم قبول أية اعتذارات في المقر الرئيسي للجنة.

وحددت وزارة التربية والتعليم الحالات التي يمكن بها قبول الاعتذار عن أعمال المراقبة بلجان امتحانات الثانوية العامة.

وتتضمن أسباب الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة: تقديم قومسيون طبي حديث معتمد من المجلس الطبي العام مدون به ما يعفي به من أعمال الامتحانات أو ممنوع من السفر لهذا العام 2023، أو تقديم ما يثبت العمل جزء من الوقت (صورة معتمدة من المستند).

كما تتضمن وجود طفل رضيع لا يزيد عن سنتين (تقديم صورة من شهادة الميلاء المميكنة)، أو سفر الزوج أو عمله بمناطق نائية (صورة من المستند الدال على ذلك)، أو وفاة الزوج أو الزوجة بما لا يتجاوز العام (صورة قيد الوفاة المميكنة) الإحالة للمعاش أثناء فترة أداء الامتحانات (صورة المستند).

وتتضمن أيضا الحرمان من أعمال الامتحانات ( صورة معتمدة من المستند)، وندب الزوج والزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.

كما تتضمن وجود خصومة سارية (خطاب حديث صادر من مديرية الأمن التابع لها المنتدب لهذا العام 2023)، أو رعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق (صورة من التقارير الطبية، أو الاستدعاء للتجنيد (صورة من المستند) عجز 4 (صورة من المستند)، أو إجازة من دون مرتب، أو ندب لأعمال امتحانات أخرى.

تبدأ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 يوم الإثنين، الموافق 12 يونيو 2023 ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

