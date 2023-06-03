رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كليات قطاع الدَّراسة

قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات بكليات الجامعة فرع الدَّراسة.

شملت الجولة تفقد لجان الامتحانات بكليتي: اللغة العربية، وأصول الدين، وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة على سير الامتحانات، مشيدًا بالانضباط داخل اللجان، وتأكد فضيلته من وجود أستاذ المادة خلال فترة الامتحان؛ للرد على أي استفسار من الطلاب، إضافة إلى ذلك تابع وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحان المختلفة بالتنسيق مع الإدارة العامة للخدمات الطبية بالجامعة.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور علاء جانب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عيد عبد الفتاح، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصباح منصور، وكيل كلية أصول الدين.

انتهى اليوم الأول من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتي بدأت بالقسم العلمي بأداء مادتي الفقه والحديث، بإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأدي طلاب القسم العلمي امتحانات مادتي الفقه والحديث، على أن يؤدى الطلاب امتحانات الفقه في الفترة الأولى من التاسعة حتى الحادية عشر صباحا، ثم الفترة الثانية من الحادية عشر والنصف ظهرًا حتى الواحدة والنصف لمادة الحديث.



رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية لطلاب القسم العلمي بالقاهرة

قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بلجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي في يومها الأول بمعهد فتيات المنطقة السادسة.

وخلال الجولة قام فضيلته بتفقد لجان امتحان مادة الفقه للقسم العلمي، وتحدث مع الطالبات حول الامتحان، واطمأن على وجود الإشراف الطبي، ووجود أجهزة الإنذار الإلكترونية، بجانب ذلك تم التأكيد على توفير المناخ المناسب والهدوء التام خلال مدة الامتحان.

وأعلن رئيس الجامعة ترحيبه بأبنائه طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية في جامعة الأزهر قائلًا: الجامعة تنتظركم -إن شاء الله- للالتحاق بكلياتها العام الدراسي القادم 2023 - 2024م.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لسير الامتحانات في جميع اللجان.



