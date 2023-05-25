نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد أعمال الامتحانات بالتربية الرياضية للبنات

تفقد الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، سير أعمال الامتحانات بكلية التربية الرياضية للبنات.

وكان فى استقباله الدكتورة نادية الصاوي عميد الكلية، والدكتور عماد شومان مدير عام الكلية، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس .

واطمئن حسين، على سير الإمتحانات ومطابقتها للقواعد المنظمة، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات، مشيدا بحرص إدارة الكلية على تطبيق القواعد المنظمة للامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات.

وتابع نائب رئيس الجامعة، عملية مراقبة الامتحان من غرفة المراقبة الإليكترونية، والتي أضافت الكثير من انضباط وكفاءة سير العملية الامتحانية.

وحضر حسين اجتماع مصغر، بحضور عميد الكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام، لمناقشة اللائحة الداخلية للكلية، لوضع التعديلات الملائمة عليها.

وفى ختام الجولة التفقدية، أجرى نائب رئيس الجامعة حوارا ودياً مع أبنائه الطلاب، لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، ووجه بتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الطلاب أثناء تأدية الامتحان، متمنيا لأبنائه الطلاب دوام التفوق والنجاح، مثمنا المجهود الذى يقوم به جميع العاملين بالجامعة خلال الامتحانات.