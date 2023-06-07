الكشف على 464 مواطن بأبو صوير في الإسماعيلية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إنطلاق قافلة الجامعة الطبية لمدارس الإسماعيلية، وتوجهها اليوم الإربعاء الموافق 7 يونيو 2023 إلى مدرسة أبو عياد الابتدائية الجديدة إدارة ابوصوير التعليمية مؤكدا على حرص الجامعة على استمرار المشاركة في مختلف المبادرات القومية المختلفة ومنها مبادرة صحتك تهمنا، من أجل نشر الوعي الصحي والتثقيفي بالأمراض المختلفة، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وذلك بين طلاب وطالبات المدارس.

وقدمت القافلة الطبية 464 كشف طبي، والأدوية بالمجان لطلاب وأولياء أمور ومعلمي المدرسة، وشارك بها أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب البشري والتمريض، وأطباء الإدارة العامة للمراقبة الطبية.

تأتي القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

وأشرف على تنفيذ القافلة المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندسة وفاء إمام مدير إدارة التخطيط والبرامج.