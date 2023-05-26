كشف حصاد أنشطة وزارة التربية والتعليم خلال الأسبوع

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، كشف حصاد الأنشطة والفعاليات الخاص بها خلال الأسبوع المنصرم.

وكشف المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من يوم الجمعة 19 مايو حتى الخميس 25 مايو 2023.

تقرير وزارة التربية والتعليم

نتيجة المسابقة السنوية البحثية الكبرى

في يوم الجمعة 19 مايو، اعتمد الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج نتيجة الموسم الرابع من المسابقة السنوية البحثية الكبرى، والتي أجرتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، حيث بلغ عدد المتسابقين هذا العام ١٣٤٧٦٩ متسابقا.

كما اعتمد الدكتور أكرم حسن نتيجة الموسم الرابع من مسابقة الثقافة المسيحية والتي أجرتها الوزارة بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقد بلغ عدد المتسابقين هذا العام ٤٩٩٤٢ متسابقا.

متابعة امتحانات الدبلومات الفنية العملية

وفي السبت 20 مايو، زار الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، محافظة الدقهلية؛ لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وتفقد عددًا من اللجان بالمدارس.

وأكد وزير التربية والتعليم خلال الزيارة أن الوزارة اتخذت الاجراءات التي تضمن انضباط سير الامتحانات والحفاظ على حقوق الطلاب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وعدم التهاون مع أي حالات غش يتم رصدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها

ضوابط جديدة لامتحانات الشهادة الإعدادية

وأعلن وزير التربية والتعليم اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصًا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظًا على حقوق الطلاب.

وجاءت القرارات كالتالي: امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكليت بداية من العام المقبل 2023-2024 حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة، ويحتوي ظرف الأسئلة على ٢٠ ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية.

ويمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة اجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.

متابعة آليات امتحانات الثانوية العامة

وعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديرى المراحل النوعية، وموجهين العموم للمواد الدراسية، بمحافظة الدقهلية، بمقر ديوان عام المحافظة؛ لمتابعة الآليات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطوير العملية التعليمية، والاطمئنان على انضباط سير الامتحانات، واستعراض الاستعدادات الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة.

واستعرض الوزير الآليات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، موضحًا أن الوزارة كانت قد شددت على انضباط سير امتحانات نهاية العام، لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية، والالتزام بكافة الضوابط المنظمة والصادرة في هذا الشأن، والتأكيد على عدم السماح بأي حالات غش مع اتخاذ كافة الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة لمواجهة الغش بكافة أشكاله.

تقرير امتحانات الدبلومات الفنية العملية

ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقرير غرفة العمليات لامتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2022/2023 ، حيث أدى طلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي) الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي فى كافة التخصصات والبرامج للدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023.

وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، أن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي.

كما أعلنت الوزارة عن عدد الطلاب وعدد اللجان التى تم أدى بها الطلاب الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائى.



تهنئة الفائزين في معرض أيسف

وفي يوم الإثنين 22 مايو، قدم وزير التربية والتعليم خالص التهنئة والتقدير لفريق الطلاب المصري؛ الذي حصل على المركز الثانى والثالث عالميًا، بالإضافة إلى حصوله على أربع جوائزة خاصة، خلال مشاركتهم في معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة "Regeneron_ISEF" بمدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، والتى أقيمت فى الفترة من ١٣ مايو إلى ٢٠ مايو ٢٠٢٣.

وفاز الطالبان محمد حمادة، ويوسف حسن بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا العبور بمحافظة القليوبية بالمركز الثاني علي مستوي العالم، كما حصلت الطالبتان شهد نوح، وسما نوح بمدرسة المتفوقين للعلوم و التكنولوجيا بمحافظة الشرقية على المركز الثالث علي مستوي العالم كما فازت الطالبتان بجائزتين تتمثلان في منحة من جامعتي إريزونا والثانية من American Physiological Association

كما حصل الطالبان نور الدين شعبان، وإبرام وديع بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالشرقية بجائزتين عبارة عن منحة من جامعة الملك فهد، ومنحة من جامعة إريزونا.

تفقد المدرسة الفنية المتقدمة

وقام الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني يرافقه وفدا من جمهورية الصين الشعبية بزيارة المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، في إطار التعاون بين البلدين في مجال التعليم الفني.

وأوضح الدكتور محمد مجاهد أن ورشة (لوبان_مصر) تعمل حاليا في تطبيق برامج دراسية متقدمة 3+2، ثلاث سنوات فني اصلاح السيارات +٢ فني أول أوتوترونك المركبات، ثلاث سنوات فني تشغيل معادن +٢ فني أول برمجة وتشغيل ماكينات التحكم.

تفقد الامتحانات العملية

وفي يوم الثلاثاء 23 مايو، تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتفقد الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائى بمدرسة الشهيد النقيب أحمد حسين فهمى الصناعية العسكرية بنين التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، للاطمئنان على سير عملية الامتحانات لدبلوم المدارس الفنية.

وتفقد وزير التربية والتعليم عددا من الورش بالمدرسة التى يؤدى بها الطلاب الامتحانات، واطمأن الوزير على مستوى الطالب المهارى مؤكدا على أن الوزارة تحرص على تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني لدوره الهام في دعم الصناعة المصرية.

كما تفقد الوزير غرفة التقييم والتحقق الداخلى (كنترول الجدارات)، واطلع على ملفات الإنجاز التى تحتوى على توثيق نشاط الطلاب المهارى خلال الثلاث سنوات، وأشاد الوزير بملفات التقييم والإنجاز، والجهد المبذول، موجهًا بالاستدامة فى هذا العمل وتطويره، كما وجه بتوثيق الطالب بنفسه أعماله وتجربته داخل المدرسة،وأفضل الأعمال.



إعلان ضوابط التقديم في المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أهمية قيام أولياء الأمور الراغبين فى التقدم لرياض الأطفال أو للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الرسمية بالتسجيل الإلكترونى بداية من 2023/6/1 حتى 2023/6/30، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط:

‏emis.gov.eg

وأكدت الوزارة أنه فور تقدم ولي أمر الطفل للصف الأول الابتدائي يتاح بيانات الطفل بجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات، فضلًا عن أنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه خلال فترة التقدم الالكترونى يمكن للمدارس فى حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الالكترونى بنفسه، مساعدة ولي الأمر، بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونيًا بالمدرسة.

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة من 2023/7/1 إلى 2023/7/30 يتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها، حتى تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.



اجتماع مجلس الأمناء

وترأس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع رؤية وجهود الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وأكد على أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين يساعد على استقرار ونجاح العملية التعليمية



اجتماع إدارة شئون المعلمين

وفي يوم الأربعاء 24 مايو، عقد وزير التربية والتعليم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع قيادات الإدارة المركزية لشئون المعلمين، لمناقشة تقرير إنجازات الإدارة المركزية لشئون المعلمين، وجهودها خلال الفترة الماضية.

ووجه وزير التربية والتعليم الادارات التابعة للادارة المركزية لشئون المعلمين بإعداد قاعدة بيانات لمنظومة التدريب تشمل الحقائب التدريبية والمدربين وأماكن التدريب والبرامج التدريبية المنفذة

كما وجه بإعداد خطة تنفيذية لكل إدارة لمدة ثلاثة أشهر مقبلة للمتابعة المستمرة والوقوف على أولوياتها وآليات تنفيذها.



إطلاق المبادرة الوطنية لتمكين الطفل

وفي الخميس 25 مايو 2023، شهد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتورة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الخميس، إطلاق "المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري" بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني وهي: "تكاتف" و"أشوكا" و"مصراوية" و"طيبة"، وبالتعاون مع منظمة "يونيسف"، وذلك بمدرسة صلاح سالم الرسمية لغات التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن المبادرة تهدف لتعظيم الجهود المتميزة للوزارة للتصدي لظواهر العنف والتنمر والسلوكيات الخاطئة، ؛ لخلق بيئة مدرسية آمنة وداعمة للأطفال، وتعزيز الدمج وقبول الآخر، كما يهدف البرنامج إلى بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والإخصائيين الإجتماعيين في مجال تعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال، وتوعية أولياء الأمور فى مجال التربية الإيجابية،

وخلال الزيارة، تفقد الوزير ومحافظ الجيزة والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عددا من الأنشطة التفاعلية التي يشارك فيها الطلاب، وورشة صناعة التغيير الاجتماعي، والتعلم الرقمي، ودوائر الحكي، بالإضافة إلى لقاء الأجيال.



استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الدوري رقم (٢٢) بتاريخ ٢٥ / ٥ /٢٠٢٣، بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة (الدبلومات الفنية والثانوية العامة) للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، في إطار تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

وشدد الكتاب الدوري على ضرورة توفير مناخ من الهدوء والطمأنينة داخل اللجان والتأكد من عدم حضور الطلاب للجان الامتحانات بالهواتف المحمولة أو أي أجهزة رقمية أخرى ومصادرة أي هاتف محمول يتم ضبطه، وعدم قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان،

كما يتضمن الكتاب تعليمات أخرى من شأنها تعمل على وتوفير بيئة ملائمة للطلاب والمعلمين مثل عدم السماح بدخول الحقائب واللفائف إلى مقر اللجنة، وتهيئة جو نفسي مناسب للطلاب والمعلمين.

كما تم التأكيد كذلك على مراعاة الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات وأخذ الإقرارات اللازمة بالموانع عليها، بالإضافة إلى تنفيذ تعليمات الأمن الدائمة الخاصة بإجراءات غلق اللجنة والتأكد من تواجد الحراسة اللازمة.

تقرير الأسبوع الأول لامتحانات الدبلومات العملية

أدى طلاب وطالبات دبلوم المدارس الثانوية الفنية الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي في جميع التخصصات والبرامج خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو 2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحانات جرت وفق عدد اللجان والطلاب المستهدفين، وبإجمالي عدد 1757 لجنة و558000 طالب وطالبة كما جرت اختبارات التقييم النهائي لطلاب البرامج المطورة بإجمالي عدد 42 لجنة و3669 طالب وطالبة.

وقام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ونوابه ورؤساء الإدارات المركزية بزيارة بعض المدارس الثانوية الفنية للاطمئنان على سير الامتحانات وتفقد المعدات والأجهزة والأدوات والخامات اللازمة لأداء الاختبار العملي.

وأفاد نائب وزير التربية والتعليم الفني بأن الامتحانات جرت بصورة ميسرة وتم توفير كافة السبل لتحقيق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب.