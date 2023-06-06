تفاصيل امتحانات الثانوية العامة.. 85% اختيار من متعدد و15% مقالي (فيديو)

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة قامت بطرح نماذج لامتحانات الثانوية العامة في بداية شهر مارس الماضي علي موقع الوزارة حتي يتدرب الطلاب علي كيفية الإجابة علي أسئلة الامتحانات.

85% من امتحانات الثانوية العامة سيكون اختيار من متعدد

وأضاف "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc"، مساء اليوم، عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة هذا العام، قائلاً "85% من امتحانات الثانوية العامة سيكون اختيار من متعدد.. و 15% مقالي".

وأشار إلى أنه قبل نهاية الترم الأول قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بإقامة مؤتمر صحفي لشرح كافة التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة آخر العام، وتم الإعلان عن كافة الدرجات التي تخص كل سؤال داخل الامتحان.

أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الكتاب الدوري رقم 23 بتاريخ 5 يونيو 2023 بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وذلك فى ضوء الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل متابعة المدارس الخاصة (عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية).



وأكد الكتاب الدورى على أنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية متابعة المدارس الخاصة بمختلف أنواعها للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية 420 لسنة 2014 و 422 لسنة 2014، والكتب الدورية المنظمة.



وشدد الكتاب الدورى على تكليف المديريات بتشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة (التوجيه المالي والإداري)، للتأكد من إعلان المصروفات الدراسية، وفقا للتدرج القانوني المقرر، ومراعاة تنفيذ ذلك بدقة.



وقالت الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن بند التعليم بالموازنة العامة للدولة لم يستوف الاستحقاق الدستورى فى الإنفاق على التعليم بمراحله والبحث العلمى .

وأشارت نصيف، إلى أن دستور 2014 نص على تخصيص 3% من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على الصحة، و4% على التعليم، وإنفاق 2% على التعليم العالى "الجامعى"، و1% على البحث العلمى كبداية على أن تزيد هذه النسب سنوياً.

وأضافت الدكتورة عايدة نصيف تعليقاً على مناقشة مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، على أهمية استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، لقد جاءت خطة الدولة بها خلل للالتزام بالنسب المقررة دستورياً .

وأكدت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التعليم والبحث العلمي أساس تقدم وازدهار الدول ويجب ربط التعليم والبحث العلمى بالاقتصاد، فالدول التى أعطت للتعليم والبحث العلمى الأهمية الأولى أصبحت من أوائل الدول تقدما فى الاقتصاد، لافتة أن ما هو مطروح بخطة الدولة لمخصصات البحث العلمى يعد نسبة متواضعة جداً، مطالبة بضرورة زيادة مخصصات البحث العلمى وربط العملية التعليمية والبحثية بحاجات التنمية والاقتصاد الوطني.

