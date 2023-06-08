شركة مياه الشرب بالقاهرة تعلن انقطاع المياه عن هذه مناطق اليوم الخميس

تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً للقيام بأعمال صيانة ولحامات خطوط المياه داخل رافع مياه الزيتون، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (شارع اسماعيل رمزى ومتفرعاته – منطقة الميريلاند ومتفرعاتها – منطقة الإتحادية – منطقة الألف مسكن – شارع عثمان بن عفان ومتفرعاته – شارع الأهرام ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته).



وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 8-6-2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 9-6-2023.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.



هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

يذكر أن شركة مياه الشرب بالقاهرة قد شاركتفي المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية وآليات التنمية المستدامة المنعقد في مركز البحوث والدراسات البيئية، جاءت مشاركة الشركة متمثلة في الادارة العامة للبحوث والتطوير.



وقد استعرضت السيدة المهندسة مدير عام الإدارة تفعيل تكنولوجيا التحول الرقمي والدفع نحو إدارة ذكية ومستدامة لمنظومة مياه الشرب.

وأشارت الي سعي الشركة إلى تبادل ومشاركة البيانات بمختلف أشكالها بطرق آمنه بين جميع الإدارات والقطاعات الفنية والإدارية والتجارية بالشركة من خلال المنصة الرقمية الموحدة ، لتقديم تجربة خدمة موحدة وعلى مستوى عالمي من الذكاء ، حيث تعمل الشركة بخطى ثابتة على التنبؤ بالأحداث مثل أحداث الكسر وخطط الاحلال والتجديد.



وأشار المهندس مصطفي الشيمي الى ان الشركة تهدف الي التعاون وربط منظومتها مع مختلف جهات الدولة ، كما اكد على اهمية المشاركة في مثل هذه المؤتمرات الدولية التي تعد فرصة لاظهار ابراز التقنيات الجديدة وأحدث الأساليب التكنولوجية المستخدمة في مختلف قطاعات الشركة مثل دور التحول الرقمى فى تفعيل تكنولوجيا البيانات الضخمة.