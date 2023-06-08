بدء آخر أيام امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية 2023

بدأ منذ قليل آخر أيام امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2022-2023، لجميع نوعيات التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفنادق.

ويؤدي امتحانات الدبلومات الفنية نحو 760 ألف طالب وطالبة في التعليم الفني بمختلف نوعياته بالإضافة إلى ألف و788 طالبًا وطالبة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية في الدبلومات الفنية ألفًا و336 مادة، وعدد مواد الامتحانات التحريرية للتكنولوجيا التطبيقية 55 مادة.

وتجرى امتحانات الدبلومات الفنية في ألفين و550 لجنة على مستوى جميع أنحاء الجمهورية، بمراقبة 184 ألفًا و204 معلمين داخل كل لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية.

ضوابط امتحانات الدبلومات الفنية

حدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023.

وشدد وزير التربية والتعليم على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية "حاسب آلي بجميع أشكالها، كاميرات".

ووجه وزير التربية والتعليم بمصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وحظر وزير التربية والتعليم استخدام العاملين باللجان التليفون المحمول أثناء سير امتحانات الدبلومات الفنية على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، ويستثنى من ذلك رئيس اللجنة ونائبه للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى منع فترات الراحة لأي من الأسباب، باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تواجد مشرف معهم، وعدم السماح مطلقا بدخول الحقائب، أو اللفائف التي يحملها الطلاب إلى مقر اللجنة.

ووجه وزير التربية والتعليم بعدم دخول أي أفراد إلى اللجان إلا المصرح لهم بمتابعة الامتحانات، كما يحظر نهائيا التدخين أثناء انعقاد اللجنة، طبقا للقرار الوزاري رقم ۹۲ لسنة ۲۰۰۱.

وشدد وزير التربية والتعليم على حظر دخول أو تجول عمال الخدمات داخل الفصول التي يؤدَّى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وتحت إشراف رئيس الدور للضرورة القصوى والحالات الطارئة.

وأكد وزير التربية والتعليم مراعاة نقل أوراق الأسئلة والإجابة عن طريق السيارات المخصصة لذلك من المديرية أو الإدارة التعليمية، مع عدم نقلها بسيارات الأجرة بجميع أنواعها، والإبلاغ الفوري عن أية أحداث تحدث داخل لجان السير، وكيفية التصرف فيها، إلى غرفة عمليات الإدارة، ومنها إلى المديرية ومنها إلى الغرفة الرئيسية بالوزارة.

ونبه وزير التربية والتعليم على التزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بها بعدم مغادرتها في نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة بسلام.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الدائمة الخاصة بإجراءات غلق اللجنة.