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الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح80.67 %

بوابة الوفد الإلكترونية

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة   80.67 % كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 89 % بحضور سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة واسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الاعدادية
ويتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة  للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.
ومن جانبها اكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98556 طالب وطالبة ،نجح منهم 78036 طالب وطالبة
 

الجريدة الورقية