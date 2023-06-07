رئيس مدينة طامية يتابع جاهزية المدارس لامتحانات الثانوية العامة

قام المحاسب ياسر جمعة، رئيس مركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، بمتابعة جاهزية المدارس لامتحانات الثانوية العامة، وذلك لمراجعة اللجان واستراحات مراقبي وملاحظي الامتحانات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود هيبة، مدير إدارة طامية التعليمية، والدكتور عماد فكري، وكيل الإدارة التعليمية، وأحمد فريد، نقيب المعلمين بمركز طامية، والمهندس محمد كامل، رئيس قسم الكهرباء بمدينة طامية.

وقامت اللجنة بالمرور على المدارس التي تستضيف لجان امتحانات الثانوية العامة، لاستكمال أعمال المتابعة والتنسيق للانتهاء من الاستعدادات اللازمة وإجراء أعمال الصيانة المطلوبة، والتأكد من توافر المرافق الأساسية ووسائل الإعاشة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات بأفضل صورة والاستعداد لمواجهة أي طارئ.

وأكد رئيس المركز أنه يجرى متابعة تنفيذ قرار الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بإلغاء الأسواق العامة والسويقات بمحيط اللجان وكذلك بالشوارع والطرق المؤدية إلى لجان الامتحانات، وتكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس ورفع الإشغالات، والتنسيق التام مع إدارة طامية التعليمية والجهات الحكومية المختصة، لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات بأفضل صورة، والاستعداد التام لمواجهة أي طارئ.

ووجه رئيس المركز بضرورة التنسيق التام، وتضافر الجهود كافة، من خلال خطة عمل محكمة، لتلافي جميع السلبيات، والخروج بامتحانات الثانوية العامة في أحسن صورة، حرصًا على مصلحة الطلاب، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية بالقرى وإدارة سنورس التعليمية، في المراجعة الشاملة لأعمال النظافة العامة، والتهوية، والتأكد من كفاءة المقاعد والأثاث المدرسي بجميع اللجان.

تشكيل فرق عمل لمراجعة وسائل التهوية بلجان الثانوية العامة بطامية:

كما وجه "جمعة"، بتشكيل فرق عمل لمراجعة وسائل التهوية اللازمة بجميع لجان الامتحانات واستراحات مراقبي الثانوية العامة، والتأكد من توفير المرافق والخدمات اللوجيستية اللازمة، مؤكدًا على وكيل وزارة الصحة، بضرورة التنسيق المشترك مع التأمين الصحي، ومرفق الإسعاف، لضمان أعلى مستوى من الخدمة الطبية.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قد أصدر قرارًا بإلغاء جميع الأسواق بالطرق والشوارع المؤدية إلى لجان الامتحانات بجميع قرى ومراكز المحافظة، بهدف توفير السيولة المرورية وعدم إعاقة الطلاب عن الوصول إلى لجان الامتحانات في المواعيد المقررة، موجهًا رؤساء المدن بمتابعة تنفيذ القرار، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بإخطار إدارة المواقف والنقل الجماعي، بمقار لجان الثانوية العامة بجميع مراكز المحافظة، والتنسيق مع مدير إدارة الأزمات والطوارئ، لتوفير وسائل انتقال آمنة ومريحة للطلاب إلى لجان الامتحانات.

كما أصدر المحافظ، قرارًا بمنع أعمال صيانة الكهرباء بنطاق الكنترولات ولجان امتحانات الثانوية العامة واستراحات المراقبين، من تاريخ 11 يونيو، حتى 13 يوليو المقبل، والتشديد على مسئولي قطاع الكهرباء بمراجعة جميع لجان الثانوية العامة بفترة كافية، ووجود فريق للطوارئ على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات، للتدخل الفوري، تجنبًا لانقطاع التيار الكهربائي، كما وجه وكيل وزارة التموين، بالتأكد من توفير الخبز اللازم لمراقبي وملاحظي امتحانات الثانوية العامة، طوال فترة الامتحانات.