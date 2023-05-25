ضوابط نهائية لامتحانات الدبلومات الفنية 2023

حدد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023.

جاء ذلك خلال الكتاب الدوري رقم (٢٢) الذي أصدره اليوم الخميس بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠٢٣، بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة (الدبلومات الفنية والثانوية العامة) للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

جاء ذلك في إطار تكاتف الجهود كافة التي تسهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

إجراءات مشددة في امتحانات الدبلومات الفنية:

ونبه وزير التربية والتعليم باتخاذ اللازم، نحو التنبيه على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية (كمبيوترات بجميع أشكالها، كاميرات…إلخ)، ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

حذَّر وزير التربية والتعليم من قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير امتحانات الدبلومات الفنية على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، ويُستثنى من ذلك رئيس اللجنة ونائبه للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل.

وجه وزير التربية والتعليم بالعمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين، وبث مناخ الهدوء والطمأنينة، والبعد عن الأفعال كافة التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين، بما يحقق الاستقرار داخل لجان السير، وللصالح العام.

نبه وزير التربية والتعليم بتكليف رؤساء لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية أحد الملاحظين من المشهود لهم بالنزاهة والانضباط للقيام بالعمل كمسئول أمن للجنة، ويعاونه في ذلك بعض العاملين للإشراف على البوابات، أثناء دخول وخروج الطلاب من اللجنة، واحتواء وتذليل كل ما يعكر صفو أداء الامتحانات.

شددَّ وزير التربية والتعليم فترات الراحة لأي من الأسباب، ويُستثنى من ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، مع تواجد مشرف معهم، وعدم السماح مطلقا بدخول الحقائب، أو اللفائف التي يحملها الطلاب إلى مقر اللجنة، بالإضافة إلى عدم دخول أي أفراد إلى اللجان إلا المصرح لهم بمتابعة الامتحانات، كما يحظر نهائيًّا التدخين أثناء انعقاد اللجنة، طبقًا للقرار الوزاري رقم (۹۲) لسنة ۲۰۰۱.

كما شددَّ وزير التربية والتعليم على حظر دخول أو تجول عمال الخدمات داخل الفصول التي يُؤدَّى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وتحت إشراف رئيس الدور للضرورة القصوى والحالات الطارئة.

أكد وزير التربية والتعليم مراعاة نقل أوراق الأسئلة والإجابة عن طريق السيارات المخصصة لذلك من المديرية أو الإدارة التعليمية، مع عدم نقلها بسيارات الأجرة بكافة أنواعها، والإبلاغ الفوري عن أية أحداث تحدث داخل لجان السير، وكيفية التصرف فيها، إلى غرفة عمليات الإدارة، ومنها إلى المديرية ومنها إلى الغرفة الرئيسية بالوزارة.

نص الكتاب الدورى على التأكد من استيفاء الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بمراحلها، وأخذ الإقرارات اللازمة بالموانع عليها، بجانب التزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بها بعدم مغادرتها في نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة بسلام، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة كافة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الدائمة الخاصة بإجراءات غلق اللجنة، والتأكد من تواجد الحراسة اللازمة فضلًا عن التزام السادة مسئولي الأمن بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها بالإشراف على تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة.



تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية، يوم السبت، 27 مايو 2023 وتنتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023.

تستكمل امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية من يوم الجمعة 9 يونيو 2023 وحتى يوم الجمعة 16 يونيو 2023.

ويبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية ألفًا و336 مادة، وعدد مواد الامتحانات التحريرية للتكنولوجيا التطبيقية 55 مادة.