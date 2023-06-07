أزهر الشرقية: لا شكاوي من امتحان الجبر والهندسة الفراغية

تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الأربعاء، عدد من اللجان الامتحانية بالشهادة الثانوية بإدارة غرب الزقازيق.

وخلال جولته اطمأن رئيس المنطقة على أعمال اللجان وتوزيع الملاحظين داخل كل لجنة، والتأكد من استلام جميع الطلاب أوراق الامتحان الخاصة بهم في الوقت المحدد، مشددًا على ضرورة الالتزام بإجراءات التأمين، والتأكد من تفعيل الرعاية الصحية من قِبل الطبيب والزائرة الصحية تحسبًا لأي حالة مرضية طارئة داخل مقر اللجنة .

شدَّد الجنيدي على توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بهدوء ويسر، مؤكدًا على ضرورة إنهاء أعمال الامتحانات الشفوية في المواعيد المقررة.

وأدى طلاب الشعبة العلمية امتحانات اليوم الخامس في مادة " الجبر والهندسة الفراغية " ولم تسجل غرف المتابعة أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.