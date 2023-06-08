الخميس 08 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

قواعد قبول طلاب الدمج في مدارس التعليم العام

طلاب الدمج
طلاب الدمج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط وقواعد قبول طلاب الدمج في مدارس التعليم العام للعام الدراسي 2024/2023. 

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يأتي ذلك حرصًا من إدارة التربية الخاصة على تطبيق ما ورد بالقانون رقم 10 لسنة 2018 والقرار الوزاري 252 لسنة 2017 والكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2019 بشأت قواعد قبول طلاب الدمج.

شروط قبول طلاب الدمج

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط قبول طلاب الدمج في مدارس التعليم العام، وهي:

١. يقبل الطلاب في المدرسة  من سن 6 سنوات حتى 9 سنوات .
٢. لا يقبل الطلاب مزدوجى الإعاقة ومتعددى الإعاقة ويستثنى من ذلك الإعاقة الحركية المصاحبة حيث أنها لا تؤثر على التحصيل الدراسي . 
٣. لا توجد فترة ملاحظة مع طلاب الدمج .

٤. يتقدم الطالب إلكترونيا كما هو متبع مع طلاب التعليم العام بالنسبة لرياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي.

٥. يتقدم الطالب بأوارق الدمج بعد قبوله وتقدمه للمدرسة الابتدائية ورقيا طبقا للوائح والنظم المنظمة لذلك 
٦. طلب مقدم من ولى الأمر للمدرسة بالموافقة على التحاق ابنه بالدمج. 
٧. يحصل ولى الأمر من المدرسة على خطابات للتأمين الصحى أو الجهات الحكومية المعتمدة

الأوراق المطلوبة لتقديم طلاب الدمج

تتقدم المدرسة إلى الإدارات التعليمية التابعة لها بصور طبق الأصل للأوراق الآتية:

١. بيان طالب من المدرسة يفيد التحاق الطالب بالمدرسة عن نفس العام .

٢. طلب مقدم من ولي الأمر .
٣. صورة الرقم القومى لولى الأمر .
٤. صورة من شهادة ميلاد الطالب .
٥. قرار لجنة قبول الطالب بالمدرسة .
٦. صورة إقرار موافقة ولى الأمر معتمد من المدرسة .

ويتم قبول طلبات الدمج من 2023 يونيو 1 حتى 30 نوفمبر 2023 وفق التعليمات الآتية:

١. يجب على إدارة المدرسة المتقدم منها الطالب الاحتفاظ بأصول أوراق الدمج في ملف الطالب بالمدرسة وإعطاء ولى الأمر صور معتمدة منها .

٢. ليس لولى الأمر الحق في استلام قرار الدمج الخاص بنجله من المديرية ولكن يتم تسليم قرارات الدمج من المديرية إلى الإدارة التعليمية ومنها للمدرسة للاحتفاظ به في ملف الطالب .

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