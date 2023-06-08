تدريب المعلمين على التصحيح الإلكترونى للأسئلة المقالية بالثانوية العامة

دربت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 568 معلمًا على التصحيح الإلكترونى للأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رئيس عام الامتحانات لشهادة الثانوية العامة بضرورة تدريب المشرفين ورؤساء قاعات التصحيح الإلكترونى للأسئلة المقالية في مختلف المواد الدراسية.

وأجري التدريب على التصحيح الإلكترونى للأسئلة المقالية لامتحانات الثانوية العامة على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 5 و6 يونيو 2023.

وتعرف المعلمين خلال التدريب على فنيات التعامل مع منصة التصحيح الإلكتروني لإكسابهم مهارات التعامل مع منصة التصحيح الإلكتروني بمراحلها المختلفة.

آلية التدريب على التصحيح الإلكترونى

تدريب المعلمين على التصحيح الإلكتروني

وتضمن التدريب على التصحيح الإلكترونى للأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة: كيفية دخول المصحح لحسابه على المنصة وفتحها، وكيفية الوصول إلى الأسئلة المطلوب منه تقدير درجاتها في ضوء مقياس التقدير المرفق بكل سؤال.

كما تضمن التدريب على التصحيح الإلكترونى للأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة: كيفية تسجيل الدرجات وحفظها على النظام الإلكتروني للتقدير، كما تم تسليم نسخة مطبوعة من البرنامج التدريبي لجميع المتدربين للاستعانة بها عند الحاجة.

تدريب المعلمين على التصحيح الإلكتروني

وتم تنفيذ البرنامج التدريبي على التصحيح الإلكترونى للأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة على فترتين (صباحية ومسائية) من خلال 7 مواقع مخصصة لأعمال التقدير الالكتروني، تيسيرا على المتدربين.

وتم التدريب على التصحيح الإلكترونى للأسئلة المقالية تحت إشراف كل من الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، وخالد عبد الحكم رضوان رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي ونائب رئيس عام الامتحانات.

تدريب المعلمين

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 يوم الإثنين المقبل الموافق 12 يونيو 2023.

وتتضمن الامتحانات 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا بجانب 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد تحل في نماذج البابل شيت.

وتصحح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة بشكل إلكتروني عن طريق عمل تصوير ضوئي للإجابة وإرسالها إلى معلمين اثنين للتصحيح.

ويعتمد التصحيح الإلكترونى للأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 على نظام الروبريك لضمان حق الطالب كاملا.