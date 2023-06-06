فتح باب الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023

تفتح وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، باب الاعتذار عن القيام بأعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وبدأ المعلمون، أمس الإثنين، في تسلم خطابات الندب للمراقبة في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، من المديريات التعليمية.

وتستمر فترة تلقي الاعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 8 يونيو الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة تقديم الاعتذار بعد تسلم خطابات الندب في المقار المخصصة التي تعلنها كل مديرية تعليمية.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن تقديم الاعتذار يكون في الفترة من من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالات قبول الاعتذار عن أعمال المراقبة على امتحانات الثانوية العامة 2023.

وشدد وزارة التربية والتعليم على عدم قبول أية اعتذرات من المنتدبين لأداء أعمال امتحانات الثانوية العامة إلا طبقا للحالات الموضحة بالأسفل.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بعدم قبول أية اعتذارات من المقدرين إلا من خلال مشرف عام التقدير، وعدم قبول أية اعتذارات في المقر الرئيسي للجنة الإدارة.

أسباب الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة

١. تقديم قومسيون طبي حديث معتمد ومختوم من المجلس الطبي العام مدون به ما يعفي به من أعمال الامتحانات أو ممنوع من السفر لهذا العام 2023 .

٢. تقديم ما يثبت العمل جزء من الوقت (صورة معتمدة من المستند).

٣. وجود طفل رضيع لا يزيد عن سنتين (تقديم صورة من شهادة الميلاء المميكنة).

٤. سفر الزوج أو عمله بمناطق نائية (صورة من المستند الدال على ذلك).

٥. وفاة الزوج أو الزوجة بما لا يتجاوز العام (صورة قيد الوفاة المميكنة) الإحالة للمعاش أثناء فترة أداء الامتحانات (صورة المستند).

٦. الحرمان من أعمال الامتحانات (صورة معتمدة من المستند).

٧. ندب الزوج والزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.

٨. خصومة سارية (خطاب حديث صادر من مديرية الأمن التابع لها المنتدب لهذا العام 2023).

٩. رعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق (صورة من التقارير الطبية.

١٠. الاستدعاء للتجنيد (صورة من المستند) عجز 4 (صورة من المستند).

١١. إجازة من دون مرتب.

١٢. ندب لأعمال امتحانات أخرى.

موعد امتحانات الثانوية العامة

تبدأ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 يوم الإثنين، الموافق 12 يونيو 2023 ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة، وتشديد إجراءات مقاومة الغش.