كهرباء الإسكندرية: وقف أعمال الصيانة خلال فترة إمتحانات الثانوية العامة

أصدر المهندس إيهاب الفقى رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، قراراً بوقف أعمال الصيانة الكهربائية بنطاق الكنترولات ولجان إمتحانات الثانوية العامة على مستوى قري ومدن محافظة الإسكندرية.

كما تم إيقاف عمليات المناورات الفنية وذلك لتأمين التغذية الكهربائية أثناء إنعقاد إمتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق يوم الأثنين القادم الموافق 12/6/2023.

وشدد “ رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء” على قيادات الشركة بتأمين التغذية الكهربائية لجميع المدارس المتواجد بها لجان امتحانات بجانب مراجعة جميع أماكن لجان الثانوية العامة بفترة كافية.

بالإضافة إلى تواجد فرق الطوارئ على مدار الساعة طوال فترة الإمتحانات والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة أو عطل تجنباً لإنقطاع التيار الكهربائي وتوفير وحدات ديزل متنقلة لتكون مصدراً بديلاً للتغذية الكهربائية في حالات الطوارئ وحدوث اي اعطال.



