تعليم قنا تحصل على خمسة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية

أعلنت الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية بوزارة التربية والتعليم، حصول مديرية التربية والتعليم بقنا، على خمسة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الأنشطة التربوية.

وفازت اعتماد محمد حسن من إدارة قفط التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة افضل مكتب خدمة اجتماعية نموذجي ، و كذلك فوز يس ابراهيم محمد وايريني وصفي وديع بمدرسة الدكتور يوسف اسماعيل الابتدائية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة جماعة اصدقاء بيت العائلة للمرحلة الابتدائية .

وحصلت مدرسة تحيا مصر ١ الرسمية المتميزة للغات بقنا، على المركز الثاني كأفضل نادي صيفي على مستوى الجمهورية .

وحققت روان اشرف احمد بمدرسة الشيخ على ابو شهباء بإدارة قفط التعليمية جنوب قنا، على المركز الثالث جمهوريا في منافسات المرحلة الابتدائية للمسابقة البحثية للمجالس المدرسية - عن حسن الخلق والتحلي بالأخلاق الحميدة.

وأسفرت منافسات المرحلة الثانوية عن التغيرات المناخية وأثرها على التنمية المستدامة في مصر، عن فوز مريم عبد الناصر مسعود بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بقنا بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية .

من جهته أشاد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بالنجاحات المتحققة على مستوى المديرية لإدارة الأنشطة التربوية وتوجيه عام التربية الاجتماعية والطلاب والاخصائيين ، ووجه التهنئة إلى شركاء النجاح من مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس وأعضاء مكتب التربية الاجتماعية وأسر الطلاب الفائزين.

الجدير بالذكر أن مشاركات اعتماد ويس وايريني وروان و مريم في المنافسات الوزارية يأتي عقب فوزهم على مستوى المديرية في المسابقات التي تتم تحت إشراف الاستاذ صابر زيان مدير عام الأنشطة التربوية ، وتنفيذها احلام محمود السيد موجه عام التربية الاجتماعية و سيد مرزوق الموجه الأول وأعضاء مكتب التربية الاجتماعية بالمديرية .