غلق باب الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة غدًا

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم غدٍ الخميس، باب تقديم الاعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وبدأ المعلمون، أمس الأول الإثنين، تسلم خطابات الندب للمراقبة على لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، من المديريات التعليمية بمختلف المحافظات.

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب تلقي طلبات الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة يوم أمس الثلاثاء حتى يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بضرورة التقديم بعد تسلم خطابات الندب في المقار المخصصة التي تعلنها كل مديرية تعليمية، في الفترة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا من الأيام المحددة.

وحددت وزارة التربية والتعليم الحالات التي يمكن بها قبول الاعتذار عن أعمال المراقبة بلجان امتحانات الثانوية العامة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بعدم قبول أية اعتذرات من المنتدبين لأداء أعمال امتحانات الثانوية العامة إلا طبقا للحالات الموضحة فقط.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى عدم قبول أية اعتذارات من المقدرين إلا من خلال مشرف عام التقدير، وعدم قبول أية اعتذارات في المقر الرئيسي للجنة.

أسباب الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة

١. تقديم قومسيون طبي حديث معتمد من المجلس الطبي العام مدون به ما يعفي به من أعمال الامتحانات أو ممنوع من السفر لهذا العام 2023 .

٢. تقديم ما يثبت العمل جزء من الوقت (صورة معتمدة من المستند).

٣. وجود طفل رضيع لا يزيد عن سنتين (تقديم صورة من شهادة الميلاء المميكنة).

٤. سفر الزوج أو عمله بمناطق نائية (صورة من المستند الدال على ذلك).

٥. وفاة الزوج أو الزوجة بما لا يتجاوز العام (صورة قيد الوفاة المميكنة) الإحالة للمعاش أثناء فترة أداء الامتحانات (صورة المستند).

٦. الحرمان من أعمال الامتحانات (صورة معتمدة من المستند).

٧. ندب الزوج والزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.

٨. خصومة سارية (خطاب حديث صادر من المديرية التابع لها المنتدب لهذا العام 2023).

٩. رعاية طفل مصاب بمرض مزمن أو معاق (صورة من التقارير الطبية).

١٠. الاستدعاء للتجنيد (صورة من المستند) وتقديم عجز 4 (صورة من المستند).

١١. منح المعلم إجازة دون مرتب.

١٢. ندب المعلم لأعمال أية امتحانات أخرى.