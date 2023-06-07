10 نصائح لطلاب الثانوية خلال الامتحانات تحقق أعلى المجاميع .. فيديو

قدم الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، نصائح لأولياء الأمور لكيفية التعامل مع أبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة.



وأضاف محمد المهدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه يجب على أولياء الأمور تجنب نقل الرعب والخوف لأبنائهم وترديد مقولة أن الثانوية العامة ستحدد مصير الإنسان طوال حياته.

ولفت إلى أن زيادة درجة القلق تعيق المخ عن التفكير والتذكر، منوهًا إلى أن المقارنات بين الأبناء والتوقعات المبالغ فيها ممنوعة، مطالبًا بالتعامل مع الطلاب بهدوء وبث الطمأنينة في نفوسهم.

ونصح أولياء الأمور بالقول لأبنائهم،: “عارفين إنك هتعمل اللي عليك، وإحنا راضيين بالنتيجة أيًا كانت مدام إنك عملت اللي عليك”.

ممارسة الرياضة:

وفي سياق متصل، قدم محمد المهدي، روشتة لطلاب الثانوية للتعامل مع المذاكرة بهدوء، محذرًا من تبادل الأفكار السلبية التي تبث الإحباط واليأس ولو على سبيل المزاح مثل “المجاميع السنادي هتكون مرتفعة ومش هنعرف ندخل كلية”.

وأكد أن مفهوم كليات القمة خاطئة ويجب إنهاؤه واعتبار أن الجامعات كلها على مستوى واحد، ناصحًا طلاب الثانوية العامة بممارسة الرياضة يوميًا لأنها تخرج الطاقة السلبية، والخروج لمكان مفتوح ومريح عند الشعور بالضيق.

انطلاق امتحانات الثانوية:

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023، الأسبوع المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع حيث يؤدى الطلاب في اليوم الأول الإثنين 12 يونيو امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم الاستعداد بشكل كامل للامتحانات وسيتم توفير أجواء هادئة للطلاب داخل لجان السير، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات لضبط سير الامتحانات.

ويؤدي الطلاب الثلاثاء 13 يونيو مادتي الاقتصاد والإحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، أى يحصل الطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أنه يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.