الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

الأمن يكشف تفاصيل شكوى بانقطاع الكهرباء بكفر شكر وانتشار السرقات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أوضحت أجهزة الأمن حقيقة ما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً تعليقاً مدعوماً بمقطع فيديو تضمن الإدعاء بعدم تواجد إنارة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية ، مما يتسبب فى إنتشار وقوع السرقات والحوادث. 
بالفحص تبين أن الشاكى (صاحب معرض موبيليا – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر  بالقليوبية) ، وبإستدعائه وسؤاله قرر ما سبق ذكره بالمنشور . 
بالتنسيق مع الجهة المختصة أفادت أن سبب إنقطاع التيار الكهربائى بمحل الشكوى هو عطل فنى وتم تداركه وإصلاحه فى حينه وإعادة الإضاءة ، وتم التواصل مع الشاكى وإفهامه .. كما تبين عدم وجود ثمة بلاغات سرقات أو حوادث طرق خلال الآونة الأخيرة بالمنطقة محل الشكوى .

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