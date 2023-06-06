أوراق مطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية

حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2023-2024.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم الخميس، الموافق 1 يونيو الجاري، باب التقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية بشكل إلكتروني.

ويستمر فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي خلال الموقع الرسمي المخصص لذلك حتى يوم 30 يونيو الجاري.

وتسجّل المدارس الحكومية موقف القبول أو عدم القبول المبدئي فى الطلبات المقدمة للالتحاق بها، مع ضرورة الالتزام بالتسجيل الإلكتروني لموقف تسليم أو عدم تسليم ملف التقدم.



أوراق مطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي



١. شهادة ميلاد حديثة للطالب المتقدم وصورتين منها.

٢. صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية.

٣. ثمان صور حديثة للطالب مقاس 4*6.

٤. وصل كهرباء أو مياه حديث باسم الأب أو الجد للأب أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق وإحضار الأصل للاطلاع عليه.

٥. البطاقة الصحية للطالب مرفقة بملف التقديم.

٦. إحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل بالإضافة إلى صورة منها.

وللتقديم في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية على الرابط الإلكتروني الموحد (اضغط هنا).

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي

١. ادخل إلى رابط تقديم الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية من خلال موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

٢. اكتب الرقم القومي لولى الأمر في حالة امتلاكه حساب على موقع وزارة التربية والتعليم.

٣. في حالة عدم امتلاك ولي الأمر حساب على موقع التقديم للصف الأول الابتدائي ينشئ حسابا جديدا.

٤. املأ البيانات المطلوبة لإجراء خطوات تقديم الصف الأول الإبتدائى.

٣. سجّل الرقم السري لتقديم الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية.

٤. اختر المدارس الحكومية التي ترغب في التقديم بها.

٥. تابع نتيجة القبول المبدئي لـ تقديم الصف الأول الابتدائى في المدارس الحكومية من خلال نفس موقع التقديم الإلكتروني.

٦. توجه إلى المدرسة بعد الإعلان عن نتيجة القبول النهائية، وقدّم الأوراق الخاصة بـتقديم الصف الأول الابتدائي للطالب المقبول.