الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

اليوم .. محاكمة شقيقين بتهمة طعن شخص بسبب غطاء صرف صحي

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

تواصل  محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة شقيقين لاتهامهما بقتل شخص، وإصابة نجله بسبب خلافات حول غطاء صرف صحي بالعمرانية.

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استجابة للوفد .. تركيب غطاء صرف صحي في طريق قلهانة بالفيوم

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جنايات الجيزة تحاكم المتهم بإنهاء حياة طفلته في الوراق

 

هيئة المحكمة

وتعقد المحاكمة  برئاسة عبد الشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح. 

تفاصيل القضية 
وقد جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 18475 لسنة 2022 جنايات العمرانية، أن المتهمين "حسان ا" 26 سنة، محصل بشركة مياة الشرب بالقاهرة، و"عبد الله. ا"، 23 سنة، طالب، قتلا المجني عليه "جمال. ع" عمدًا بأن تعديا عليه على إثر خلاف بينهما.

وبينت  التحريات؛ أنه ما أن ظفرا به المتهمين حتى تعدى عليه الثاني بضربات بيده وسدد إليه الأول عدة طعنات بسلاح أبيض "مطواة" أستقرت بصدره وبطنه قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات التي أباها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وقد تقدمت تلك الجناية الجريمة موضع الاتهام الثاني وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

التحقيقات في القضية 

وكشفت التحقيقات؛ أن المتهمين استعرضا القوة ولوحا بالعنف قبل المجني عليه وابنه  بقصد ترويعهما وتعريض حياتهما للخطر حال حمل الأول لسلاح أبيض –تالي الوصف - وكان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في نفوسهما وتكدير امنهما وسكينتهما.

وأشارت  التحقيقات إلى أن المتهمين أحدثا عمدًا إصابة نجل المجني عليه "عبدالسلام" بأن تعديا عليه على إثر خلاف وما أن ظفرا به تعديا عليه وسدد إليه الأول طعنة بسلاحه الأبيض"مطواه" محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوما.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض "مطواة"، بغير ترخيص.

 

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