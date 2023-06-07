ورش عمل لذوي الهمم بالبحر الأحمر احتفالا باليوم العالمي للبيئة

تحت شعار “ قادرون بإختلاف” ومواكبة للذكرى الــ 50 للاحتفال باليوم العالمى للبيئة، نفذت الشباب والرياضة مجموعة من الأنشطة وورش العمل لأبناء المحافظات الحدودية من ذوى الهمم.

ونفذت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتنمية النشء) من خلال الإدارة العامة للبرامج والأنشطة ، مجموعة من الأنشطة التفاعلية وورش العمل المختلفة لأبناء المحافظات الحدودية من ذوى الهمم للتوعية بأهمية الطبيعة و ضرورة حماية هذة الثروات الطبيعية و الحفاظ عليها علاوة على أهمية العمل على استعادة النظم البيئية، و ذلك لحماية الإنسان و كوكب الأرض ضمن البرنامج المنفذ للمعسكرات الصيفية بالمدينة الشبابية بالغردقة.

وعلى هامش الورشة تم التعرف على الشعب المرجانيه باعماق البحر الأحمر الساحرة ومشاهدة الاسماك النادرة بالإضافة إلى السباحه و التمتع بجمال السباحه فى مياه البحر الأحمر من خلال رحلة لذوى الهمم .

وتضمنت الفعاليات:" النزول إلى صالون الغواصة بعمق 4 متر تحت سطح الماء حيث تمكنوا من خلالها رؤية اعماق البحر كاملا و عمل جوله فى هذه المنطقة، بالإضافة إلى استمتاعهم بمشاهدة الشعب المرجانيه من خلال الشبابيك الزجاجية علاوة على عمل سنوركلنج تحت إشراف طاقم الغواصة المدرب على أعلى مستوى لحماية المشاركين و إنقاذهم من اى مخاطر .

جدير بالذكر أن الإدارة العامة لشئون البيئة إدارة الإعلام والتثقيف البيئي تتبنى عدة مبادرات مجتمعية من أجل تغيير ثقافة المواطنين وتوعيتهم باضرار البلاستيك احادى الاستخدام على صحتهم وعلى بيئتهم الطبيعية والعمل على توفير بدائل مثل الأكياس الصديقة للبيئة المصنوعة من القماش أو الورق.

جاء ذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للبيئة وفى ظل الجهود الحثيثة التى تبذلها محافظة البحر الأحمر للحد من استخدام الاكياس البلاستيكيه أحادية الاستخدام لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي وطبقا لقانون تنظيم المخلفات رقم ٢٠٢لسنه ٢٠٢٠والذى يتضمن المادة رقم ١٨والخاصة بحظر التوزيع المجانى للاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والمادة رقم ٢٧ والتى تختص بتصنيع وتصدير واستيراد وتداول الاكياس البلاستيكيه أحادية الاستخدام وتفعيل قرار محافظ البحر الأحمر بهذا الشأن.

وجاءت ثمار هذه المبادرات من أحد أصحاب مصانع المنسوجات غير المنسوجة حيث قام بالتبرع بعدد كبير من الأكياس صديقة البيئة للإدارة العامة لشئون البيئة لكى يتم توزيعها على المواطنين بالمجان ضمن حملات التوعية البيئية

حيث تم توزيع عدد من الكياس على بدالين التموين وعلى المواطنين بمكتبة مصر العامة بالغردقة. وذلك من أجل حث وتشجيع المواطنين على التحول إلى الأكياس صديقة البيئة المصدر

وتحتفل أجهزة وزارة البيئة والمحميات الطبيعية يوم 2023/6/5 باليوم العالمي للبيئة في مدن محافظة البحر الأحمر تحت شعار "حلول مستدامة للحد من التلوث الناتج عن البلاستيك".

وشملت الاحتفالات عددًا من الفعاليات البيئية مثل ندوات توعية وتوزيع أكياس بلاستيك صديقة للبيئة وحملات لتنظيف شواطئ ومحميات وجزر البحر الأحمر بالتعاون مع جهات وجمعيات أهلية.

وتهدف هذه الاحتفالات إلى زيادة الوعي البيئي للعاملين في قطاع السياحة والسائحين وذلك للحفاظ على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي في منطقة البحر الأحمر وضمان استمرارية السياحة الساحلية التي تستقطب أعدادًا كبيرة من السائحين سنويًا.

وتهدف الفعاليات أيضًا إلى التوعية بالتداعيات السلبية للاستخدام غير المسؤول للبلاستيك وذلك من أجل حماية البيئة البحرية والمحافظة على الشعاب المرجانية والحيتان والسلاحف من تأثيرات النفايات البلاستيكية.

وأكد الدكتور أحمد غلاب مدير محمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر أن البلاستيك يعد الخطر الأكبر الذي يهدد البيئة البحرية.

وأشار إلى وجود قرارات في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء تحظر المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام وتعمل وزارة البيئة على تقليل استخدام البلاستيك والعمل على القضاء عليه في جميع أنحاء مصر. وتسعى وزارة البيئة أيضًا إلى وضع رؤية مشتركة لمعالجة الأسباب الجذرية للتلوث البلاستيكي وتشجيع الاستخدام المسئول للمواد البديلة للبلاستيك سواء من خلال إعادة استخدامها بأمان أو إعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد.

وفي هذا السياق يتم التشجيع على استخدام عناصر أحادية الاستخدام قابلة للتحلل أو عناصر قابلة لإعادة الاستخدام وتعقيمها بشكل صحيح بعد كل استخدام.

وتعمل الوزارة على تقديم دورات توعوية مجانية حول التلوث البلاستيكي في قطاع السياحة وتستمر في رفع مستوى الوعي عن طريق إنشاء محتوى تعليمي ومقاطع توعوية وحملات تنظيف وورش عمل بالتعاون مع منظمات حماية البيئة.

وستقدم الوزارة قائمة بالموردين الذين يقدمون منتجات وبدائل قابلة للتحلل الحيوي وتشاركها مع العاملين في القطاع السياحى لوقف استخدام البلاستيك على اللنشات السياحية التي تقوم بأنشطة الغوص.

من جانبه يشدد القائمون على الفعاليات على أهمية الحد من استخدام البلاستيك وفقًا لمبادئ الغرفة التوجيهية ويسعون لإيجاد حلول بديلة ومستدامة للاستخدام البلاستيكي في القطاع السياحي.

وذلك من خلال توفير تدريبات توعوية متخصصة وتطوير محتوى تعليمي مبتكر وإجراء حملات توعوية وورش عمل بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة.

ويتطلع القائمون على هذه الفعاليات إلى تحقيق تغيير إيجابي ومستدام في سلوكيات السائحين والعاملين في القطاع لحماية البيئة البحرية الثمينة والمحافظة على جمال البحر الأحمر للأجيال القادمة

الورشة

الورشة

الورشة

الورشة

الورشة

الورشة