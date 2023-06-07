إلزام المدارس الخاصة بقيمة المصروفات الدراسية المقررة

شددت وزارة التربية والتعليم على إلزام المدارس الخاصة والدولية بقيمة المصروفات الدراسية المقررة.

جاء ذلك خلال الكتاب الدوري الذي صدر عن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برقم (23) بتاريخ 5 يونيو 2023 بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية.

وعمم وزير التربية والتعليم هذا الكتاب الدوري على جميع المديريات التعليمية في مختلف المحافظات.

وجاء هذا الكتاب الدوري في ضوء الإجراءات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم من أجل متابعة المدارس الخاصة بأنواعها العربي، واللغات، ومناهج ذات طبيعة خاصة دولية.

مراجعة المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة

وكشف وزير التربية والتعليم في الكتاب الدوري عن أنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية متابعة المدارس الخاصة.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة الوقوف على التزام المدارس الخاصة بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس بحسب القرارات الوزارية (420) لسنة 2014 و(422) لسنة 2014، والكتب الدورية المنظمة.

ونبه وزير التربية والتعليم بتكليف المديريات التعليمية بتشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة (التوجيه المالي والإداري).

وأوضح وزير التربية والتعليم أن اللجان المشكلة، من قبل المديريات التعليمية، تختص بالتأكد من إعلان المصروفات الدراسية، وفقًا للتدرج القانوني المقرر، ومراعاة تنفيذ ذلك بدقة.

نسب زيادة المصروفات الدراسية

تحصّل المدارس الخاصة والدولية المصروفات الدراسية لجميع الطلاب على أربع دفعات على مدار العام الدراسي.

وتلتزم المدارس الخاصة والدولية بالشريحة المقررة لزيادة المصروفات الدراسية طبقًا للقرار الوزاري رقم 350 لسنة 2018.

وتبلغ نسبة زيادة المصروفات الدراسية إلى 25 في المائة سنويًّا للمدارس التي تصل مصروفات الدراسة بها لأقل من ألفين جنيه.

كما تبلغ نسبة الزيادة السنوية للمدارس الخاصة التي تبلغ قيمة المصروفات الدراسية بها من ألفين جنيه إلى أقل من ثلاثة آلاف جنيه 20 في المائة.

تكون الزيادة بنسبة 25 في المائة سنويًّا للمدارس التي تبلغ قيمة المصروفات الدراسية بها من ثلاثة آلاف جنيه إلى أقل من خمسة آلاف جنيه.

وتصل نسبة الزيادة السنوية إلى 10 في المائة للمدارس الخاصة التي تبدأ المصروفات الدراسية فيها من خمسة آلاف جنيه إلى أقل من عشرة آلاف جنيه.

أما المدارس الخاصة والدولية التي تصل المصروفات الدراسية بها إلى عشرة آلاف فأكثر، فتبلغ نسبة الزيادة السنوية بها 7 في المائة.