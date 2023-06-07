الأربعاء 07 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

اجتماع الدورة العادية الـ 115 للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية غدا

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية ويتخذ من القاهرة مقراً دائماً له برئاسة السفير محمدى أحمد النى ،   غداً الخميس 8 يونيو 2023 ، اجتماع الدورة الوزارية العادية رقم 115 على المستوى الوزارى وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

txt

مجلس الوحدة الاقتصادية يعقد اجتماع آلية تنمية الاستثمار والتجارة العربية.

txt

مصر تستضيف مركز تدريب إقليمي لخدمة قطاع البريد في أفريقيا والمنطقة العربية

 

ظروف استثنائية

 

وأكد السفير محمدى أحمد النى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن اجتماع الدورة الحالية للأمانة العامة للمجلس يأتى فى ظروف استثنائية بالغة تحتم على الجميع التكاتف ووحدة الصف نحو إيجاد حلول جذرية للمشكلات ومعوقات التنمية فى البلاد العربية ، مشيراً أن الاجتماع الوزاري سيحضره كذلك رؤساء وامناء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة  التى تعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التطرق والبحث عن حلول لها في اطار الرؤية الاستراتيجية لجامعة الدول العربية والمؤسسات والمنظمات التابعة لها وتناو جدول اعمال الدورة الوزارية مواضيع المرحلة خاصة ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والامن الغذائي وتعزيز التجارة العربية البينية بالاضافة الى الازمات العالمية خاصة ازمة الحرب الروسية الاوكرانية وتأثيرها على البيئة وانعكاساتها على اقتصادات الدول العربية وكل ذلك من شأنه المساهمة في الحفاظ على الأمن القومى العربى وتوفير مناخ مناسب للاستثمار لتحسين الظروف المعيشية للشعوب العربية. وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية .

وثمن السفير محمدي أحمد الني مقدرا وشاكرا الجهود المتميزة والمكثفة التي يقوم بها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، خاصة ما يتعلق بدعمه لكافة القضايا المتعلقة بالأمن القومى العربى وحلحلة المشكلات والبحث عن حلول للتحديات التى تعرقل التكامل في مجال الأمن الغذائي العربي.

مواد متعلقة

ارتفاع التبادل التجارى بين مصر ودول الجنوب الإفريقي لـ 6.5 %

الحكومة توافق على قانون جديد للاجئين الأجانب

رئيس الوزراء: نقل الوزارات ومختلف الجهات للعاصمة الإدارية قبل نهاية الشهر الجاري

مدبولي: الانتهاء من نقل الوزارات للعاصمة الإدارية قبل نهاية يونيو

توقيع عقود تحويل الأماكن التابعة لشركات الاتصالات للعمل بالطاقة النظيفة

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون في مجال الأمن السيبراني

مدبولي : مشروع طاقة الرياح امتداد للعلاقات التاريخية بين مصر والإمارات

مدبولى يتابع التشريعات الداعمة لبيئة استثمار مُحفزة مع وزير العدل
الجريدة الورقية