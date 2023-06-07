امتحانات المواد غير المضافة في الثانوية العامة "بابل شيت"

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 بنظام "بابل شيت".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات المواد غير المضافة ستحتوي على أسئلة موضوعية اختيار من متعدد، ولن تضم أية أسئلة مقالية كبقية المواد.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى عدم توزيع كتيبات مفاهيم على الطلاب في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة، وإنما يكتفى بكتابة القوانين في مادة الإحصاء في نهاية ورقة الأسئلة.

وطمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب بأن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستجرى من دون أية مشكلات، بعد تفادي كل شكاوي العام الماضي.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه وجه بتشكيل لجنة لمراجعة الأسئلة الموجودة على بنوك الأسئلة لضمان عدم وجود إجابات متشابهة في الأسئلة الاختيار من متعدد.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن يتناسب وقت إجابة الأسئلة ووقت المراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحان، مع التأكد كن وضوح ودقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

موعد امتحانات المواد غير المضافة

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات المواد غير المضافة لشهادة إتمام الثانوية العامة بدءًا من يوم الإثنين المقبل الموافق 12 يونيو 2023 في لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحاني مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، يوم الإثنين 12 يونيو 2023، ومادة الاقتصاد والإحصاء يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023.

وتحتوي امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة على مائة في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد، وليست كبقية المواد التي تحتوي على 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا.

وتكون المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة مواد نجاح ورسوب ولا تؤثر على مجموع الدرجات الذي يدخل في تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

ويوضع على أوراق الأسئلة والإجابة في امتحانات الثانوية العامة أكثر من باركود لإثبات حق الطالب وحماية الأوراق، والتقليل من الغش الإلكتروني.

وتصحح امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة بشكل إلكتروني تام، من دون أية تدخلات بشرية، وتجرى بشكل مركزي في مدينة السادس من أكتوبر.

