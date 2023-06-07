بنزيما يُهدد عرش حجازي ويستعد لاستلام شارة القيادة.. أزمة وشيكة في الاتحاد

بنزيما بات حديث الساحة الرياضية في الساعات الأخيرة، بعد إعلان نادي الاتحاد السعودي ضمه بشكل رسمي قادمًا من ريال مدريد في صفقة انتقال حر لمدة موسمين مقابل 200 مليون يورو.

وكان اتحاد جدة قد أعلن، مساء أمس الثلاثاء، عن تعاقده بشكل رسمي مع كريم بنزيما، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني، في صفقة انتقال حر، حتى موسم 2026.

وبات قدوم كريم بنزيما إلى الاتحاد السعودي يمثل أزمة للدولي المصري، أحمد حجازي، قائد فريق اتحاد جدة، بعدما بات مهددًا بنزع شارة القيادة منه لمنحها للنجم الفرنسي، كريم بنزيما.

من يفوز بشارة القيادة..حجازي أم بنزيما؟

فجر كريم بنزيما أزمة كبيرة داخل جدران الاتحاد السعودي مع انضمامه للفريق، حيث وقع مسؤلو النادي في حيرة بسبب شارة القيادة والتي سيحملها الثنائي في الموسم الجديد أحمد حجازي وكريم بنزيما.

كما صرح الإعلامي السعودي عبدالعزيز الزهراني أن مسؤولي اتحاد جدة السعودي اتخذوا قرارًا عاجلًا بشأن شارة قيادة الفريق بالموسم الجديد.

وبحسب ما قاله الزهراني، فإن نادي اتحاد جدة قرر سحب شارة القائد من أحمد حجازي مدافع منتخب مصر وقائد الفريق بالوقت الحالي، من أجل منحها إلى كريم بنزيما الوافد الجديد.

كما أوضحت التقارير أنه لا توجد ضوابط أو معايير لمنح شارة القيادة، وأن بنزيما سيكون قائد الفريق كأحد بنود التعاقد مع النجم الفرنسي.

وفي هذا الصدد كشفت صحيفة “الميدان” السعودية: أن بنزيما سيرتدي شارة قيادة الفريق في الموسم المقبل”.

الاتحاد السعودي يحتذي بواقعة رونالدو مع النصر:

كشفت تقارير صحفية سعودية عن منح النجم الفرنسي شارة القيادة كريم بنزيما شارة قيادة الفريق الموسم المقبل، مثلما حدث مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وحصوله على شارة قيادة النصر بعد انضمامه إلى صفوف الفريق في يناير الماضي.

بنزيما يواصل فرض سيطرته ويستحوذ على قميص حمدالله:

كما قررت إدارة الاتحاد سحب قميص رقم 9 من النجم المغربي رزاق حمد الله، مهاجم الفريق، ومنحه للنجم الفرنسي كريم بنزيما، ليسبب ثاني أزماته بالفريق بعد أزمة شارة القيادة مع أحمد حجازي.

جدير بالذكر أن الاتحاد سيشارك في كأس العالم للأندية باعتباره صاحب البلد المستضيف، وذلك بعد حصوله على لقب الدوري السعودي للمرة الثانية في تاريخه، بعد غياب 14 عامًا.

جماهير الاتحاد تطالب بقيادة حجازي للفريق:

شنت جماهير الاتحاد السعودي غضبها بشأن منح شارة القيادة لكريم بنزيما وطالبت ببقاء القيادة مع الدولي المصري، أحمد حجازي، لما قدمه للفريق خلال الفترة الأخيرة وتتويجه بلقب الدوري السعودي بعد غياب طويل.

وجاءت آراء جماهير الاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي:

ورحل كريم بنزيما من ريال مدريد بعدما قضى قرابة 14 عامًا داخل قلعة سانتياجو برنابيو، وسجل الدولي الفرنسي 353 هدفًا في 647 مباراة مع النادي الملكي وهو حامل الكرة الذهبية الحالي، وعلق بنزيما على انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي قائلًا: هناك الكثير من اللاعبين الجيدين فهناك كريستيانو رونالدو وهو الصديق الذي يوضح أن السعودية تبدأ مستقبلًا متقدمًا وأنا هنا لأفوز كما كنت أفعل في أوروبا، لقد كنت محظوظًا بالوصول إلى مستوى رائع في مجال كرة القدم وحصلت على كل ما كنت أتمنى في إسبانيا وأوروبا ويبدو أن الوقت مناسب لبدء مشروع آخر”.