بيان عاجل من السعودية بشأن تخفيض إنتاجها من البترول

أعلنت المملكة العربية السعودية تنفيذ تخفيض تطوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميًا.

السعودية تقرر تخفيض إنتاجها من البترول:

وكان قد تم الاتفاق في اجتماع أوبك بلس اليوم لمستوى الإنتاج المطلوب لكل دولة لعام 2024، وما قامت به دول أوبك بلس التي سبق أن أعلنت في شهر أبريل عن تخفيضات تطوعية حتى نهاية 2023، ومددت تخفيضاتها التطوعية إلى نهاية عام 2024.

مصدر سعودي يكشف التفاصيل:

وقال مصدر مسؤول سعودي في وزارة الطاقة السعودية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، أن تخفيض الإنتاج سيبدأ من شهر يوليو المقبل ولمدة شهر قابلة للتمديد ليصبح إنتاج المملكة 9 ملايين برميل يوميًا ويكون مجموع خفض المملكة التطوعي 1.5 مليون برميل يوميًا.

وأوضح المصدر أن تخفيض المملكة التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وكان قد انعقد الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك بلس، اليوم الأحد، بمشاركة الدول الأعضاء في المنطقة، في العاصمة النمساوية فيينا.

وفي نهاية الاجتماع أعلنت أوبك بلس التوصل إلى اتفاق نص على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لـ 2024.