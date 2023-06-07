بنزيما داخل الطائرة متجهًا إلى مدينة جدة للانضمام للاتحاد (صور)

بنزيما

يقيم اتحاد جدة السعودي، غدًا الخميس، حفل تقديم لاعبه الفرنسي كريم بنزيما المنضم حديثًا لصفوف العميد، بعد رحيله عن ريال مدريد، وعدم تجديد عقده.



ويمتد عقد بنزيما مع اتحاد جدة حتى عام 2026، وسيحصل على راتب يصل إلى 200 مليون يورو.



ونشر اللاعب بنزيما صورة عبر حسابه على "انستجرام"، من داخل الطائرة متوجها إلى مدينة جدة تمهيدا للانضمام إلى صفوف الاتحاد وكتب عليها: "هيا بنا".



ووضع حساب نادي اتحاد جدة "عبر تويتر"، صورا لكريم بنزيما خلال صعوده للطائرة معلقًا: "نجمنا الجديد كريم بنزيما في طريقه إلى جدة، مستعدين يا أبطال الدوري الاستثنائي العالمي؟".

أشار التقارير، إلى أن دخول حفل تقديم النجم بنزيما مع اتحاد جدة سيكون بالمجان للجماهير، التي تريد الحضور ومشاهدة نجم المنتخب الفرنسي وريال مدريد السابق، والمتوج بالكرة الذهبية لعام 2022.



مباراة اتحاد جدة المقبلة ستكون ضد الترجي التونسي، والتي قد تشهد مشاركة النجم الفرنسي كريم بنزيما.

بنزيما يطير إلى جدة



و يشارك كريم بنزيما بقميص اتحاد جدة للمرة الأولى، في المواجهة التي ستجمع النمور ضد الترجي في دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).



مباراة بنزيما الأولى ستكون ضد الترجي، يوم الخميس الموافق 20 يوليو في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر والسعودية.



ويخوض اتحاد جدة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية بعد تتويجه بالدوري السعودي، ليمثل السعودية في البطولة التي تستضيفها بالعام الجاري، على أن يكون بنزيما ضمن صفوف العميد.





بنزيما: أعلم قيمة الدوري السعودي بعد قدوم رونالدو

أكد النجم الفرنسي كريم بنزيما، أنه سعيد بالانضمام لصفوف اتحاد جدة السعودي وخوض تجربة جديدة في دوري روشن السعودي.

تابع بنزيما في تصريحات عقب توقيع عقود انضمامه للعميد رسميًا: "متحمس لتجربة دوري كرة قدم جديد في بلد مختلف، أعلم أن نادي اتحاد جدة يتمتع بتاريخ مذهل ومشجعين حماسيين للغاية وطموحات كبيرة تتخطى الدوري المحلى الذي أحرزه هذا العام، لتصل إلى الفوز بالبطولات القارية".

وأشار بنزيما: "دائمًا ما شعرت بحفاوة الاستقبال والترحيب من المشجعين والناس عند زيارتي للسعودية، وأتطلع للانضمام إلى زملائي الجدد في نادي الاتحاد والعمل معهم على نقل هذا النادي المذهل وكرة القدم في السعودية، إلى مستويات وآفاق جديدة".