أول تعليق من حمدالله على قدوم كريم بنزيما إلى الاتحاد السعودي

علق النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله على الأنباء التي ترددت أخيرًا حول اقتراب النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، من القدوم إلى نادي الاتحاد السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وفتحت إدارة نادي الاتحاد السعودي باب مفاوضات مع النجم الفرنسي الدولي، أملًا في إقناعه بالانضمام إلى كتيبة النمور "أبطال الدوري"، ضمن خطة دعم صفوفهم استعدادًا للموسم الجديد.

وقال حمدالله في تصريحات إعلامية: "ياخي أي لاعب يجي مرحبًا به، ويقدر يساعد الفريق يا مرحب به، واحنا ما عندنا مشكلة".

وأضاف النجم الدولي المغربي: "احنا لاعبين كبار وتعودنا على المنافسة داخل الفريق وخارج الفريق واحنا موجودين لأي شيء".

تأتي خطوة التعاقد مع بنزيما ضمن خطة النهوض بالكرة السعودية التي بدأت بالتعاقد مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو، وتشمل عددًا من النجوم المميزين المتوقع قدومهم خلال الفترة المقبلة، وأبرزهم بنزيما وميسي ولوكا مودريتش وبوسكيتس وكانتي.

الاتحاد بطلًا للدوري السعودي موسم 2022 – 2023

وتوج فريق الاتحاد بلقب الدوري السعودي هذا الموسم بعد منافسة قوية مع النصر استمرت حتى الجولات الأخيرة.

وأنهى الاتحاد الدوري متصدرًا لجدول الترتيب برصيد 72 نقطة، بفارق 5 نقاط عن النصر الوصيف، بينما حل الهلال في المركز الثالث برصيد 59 نقطة، والشباب رابعًا بـ56 نقطة.