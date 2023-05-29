تفاصيل عرض الاتحاد السعودي للتعاقد مع كريم بنزيما

يعكف مسؤولو نادي الاتحاد السعودي للتعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على الرغم من احتمالية استمراره مع ريال مدريد في الموسم المقبل.

وكشف موقع “ريليفو” الإسباني، أن نادي الاتحاد السعودي قدم عرضا إلى كريم بنزيما بمبلغ 200 مليون يورو لمدة موسمين، أي أن اللاعب الفرنسي سيتقاضى 100 مليون في الموسم الواحد، بالإضافة إلى امتيازات أخرى.

ويبدو أن ريال مدريد سيفكر في السماح لكريم بنزيما بالرحيل إلى السعودي بسبب الغرض المغري المقدم من الدوري السعودي.

وأثار أحمد كعكي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الجدل بعد تعليقه على أنباء مفاوضات كريم بنزيما قائلا “إن شاء الله”، ذلك أثناء الاحتفالات بالتتويج بالدوري السعودي.

وتستهدف الأندية السعودية، التعاقد مع صفقات من العيار الثقيل خلال الفترة الصيفية وذلك على غرار قدوم كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق، لصفوف النصر في ميركاتو الشتاء الماضي في صفقة قياسية لمدة موسمين ونصف مقابل 500 مليون يورو، أي أنه يحصل على راتب سنوي قيمته 200 مليون يورو، مما جعله الأعلى أجراً في التاريخ.

تتويج الاتحاد

تتويج الاتحاد ببطولة الدوري السعودي جاء بعد صراع شرس مع النصر في الأسابيع الأخيرة، لكنه انتهى في الجولة قبل الأخيرة بفوز مستحق على الفيحاء مع تعثر النصر بالتعادل مع الاتفاق.

وانتزع الاتحاد لقب الدوري السعودي بعد غياب دام لنحو 14 عامًا، إذ يعود آخر مرة اعتلى فيها النمور قمة المسابقة إلى موسم 2009.

حسم الاتحاد لقب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه بثلاثية على الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة، ما يتيح مشاركة ممثل عن الدولة المستضيفة والذي سيكون نادي الاتحاد بصفته بطل الدوري السعودي للمحترفين.

ويعد نادي الاتحاد السعودي هو ثالث الأندية التي تأكد مشاركتها في كأس العالم للأندية بعد أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا وأوراوا الياباني بطل دوري أبطال آسيا.