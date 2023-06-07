فينيسيوس أفضل لاعب بالموسم في ريال مدريد.. رسميًا

فينيسيوس

حصل فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد على جائزة أفضل لاعب في صفوف ريال لهذا الموسم 2022/2023.

وكشف ريال مدريد اليوم عن حصول فيني على جائزة أفضل لاعب ضمن صفوف الريال بعد تصويت الجماهير الملكية.

ونجح الدولي البرازيلي في تقديم مستويات كبيرة هذا الموسم، إذ أحرز 23 هدفًا وصنع 16، بعدما خاض 55 مباراة.

تصريحات فينيسيوس

صرح فينيسيوس جونيور بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في ريال مدريد هذا الموسم في تصريحاته لموقع الفريق المدريدي، حيث قال: "لدي سعادة كبيرة بعد دعم الجماهير لي، أتمنى الاستمرار في التحسن والتطور لأقدم دائمًا أفضل نسخة لدي".

وتابع فيني تصريحاته: "أريد أن أستمر في الموسم المقبل على هذا النحو لإسعاد الجماهير".

فينيسيوس والعنصرية

تعرض النجم البرازيلي لمضايقات عنصرية خلال الموسم الجاري مع ناديه ريال مدريد من قبل مشجعين عدد من الأندية، حيث هتفت ضده جماهير أتلتيكو مدريد وفالنسيا.

ووصفت جماهير فالنسيا فينيسيوس بـ "القرد" ليغضب اللاعب ويدخل في نوبة من الحزن، مما جعل العديد من زملاؤه والرئيس البرازيلي يتضامنون معه.

وحصل النجم البرازيلي على بطاقة حمراء خلال مباراة فالنسيا، بعدما تشاجر مع أحد لاعبي الخفافيش، ليقرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء له.

وعقدت رابطة الليجا اجتماعًا عقب مباراة فالنسيا، حيث قامت بإلغاء عقوبة الطرد عن النجم البرازيلي، بجانب إصدارها عدد من القواعد المتبعة للحد من العنصرية التي يتعرض له البرازيلي.

بنزيما ينضم لريال مدريد

رحل كريم بنزيما عن ريال مدريد، بعدما اتفقا الثنائي على عدم التجديد، في ظل ظل السياسة التي أصبحت تتبعها إدارة الميرينجي خلال الفترة الحالية وهي النزول بمعدل الأعمار.

ونجح اتحاد جدة السعودي، من التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني.

ووقع كريم بنزيما مع اتحاد جدة عقدًا يمتد حتى عام 2026، براتب يصل إلى 200 مليون يورو.

وأوضحت التقارير الصحفية السعودية، إلى أن كريم بنزيما سيصل اليوم الأربعاء، وسيقام حفل تقديمه غدًا الخميس، في حفل فخم وكبير في ملعب "الجوهرة".