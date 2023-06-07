تعرف على أول مباراة لبنزيما مع اتحاد جدة

بنزيما مع اتحاد جدة

كشف نادي اتحاد جدة السعودي، مساء أمس الثلاثاء تعاقده، مع النجم الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني.



ويصل بنزيما اليوم الأربعاء، وسيقام حفل تقديمه غدًا الخميس، في حفل فخم وكبير في ملعب "الجوهرة".



وكان كريم بنزيما مع اتحاد جدة وقع عقدًا يمتد حتى عام 2026، براتب يصل إلى 200 مليون يورو.



وأكدت التقارير، أن دخول حفل تقديم النجم بنزيما مع اتحاد جدة سيكون بالمجان للجماهير، التي تريد الحضور ومشاهدة نجم المنتخب الفرنسي وريال مدريد السابق، والمتوج بالكرة الذهبية لعام 2022.





ستكون مباراة اتحاد جدة المقبلة، ضد الترجي التونسي، والتي قد تشهد مشاركة النجم الفرنسي كريم بنزيما بقميص العميد للمرة الأولى، والتي ستجمع الفريقين في دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.



مباراة الذهاب بين اتحاد جدة والترجي يوم الخميس الموافق 20 يوليو في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة.

ويشارك فريق اتحاد جدة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية بعد تتويجه بالدوري السعودي، ليمثل السعودية في البطولة التي تستضيفها بالعام الجاري، على أن يكون بنزيما ضمن صفوف العميد.



بنزيما: أعلم قيمة الدوري السعودي بعد قدوم رونالدو

عبر النجم الفرنسي كريم بنزيما عن سعادته بالانضمام لصفوف اتحاد جدة السعودي وخوض تجربة جديدة في دوري روشن السعودي.

أضاف بنزيما في تصريحات عقب توقيع عقود انضمامه للعميد رسميًا: "متحمس لتجربة دوري كرة قدم جديد في بلد مختلف، أعلم أن نادي اتحاد جدة يتمتع بتاريخ مذهل ومشجعين حماسيين للغاية وطموحات كبيرة تتخطي الدوري المحلى الذي أحرزه هذا العام، لتصل إلى الفوز بالبطولات القارية".

وواصل بنزيما: "دائمًا ما شعرت بحفاوة الاستقبال والترحيب من المشجعين والناس عند زيارتي للسعودية، وأتطلع للانضمام إلى زملائي الجدد في نادي الاتحاد والعمل معهم على نقل هذا النادي المذهل وكرة القدم في السعودية ، إلى مستويات وآفاق جديدة ".

أضاف: "لدي معرفة كبيرة بمدي قوة الدوري والتنافس المحتدم فيه، ومستوى الفرق واللاعبين وخصوصًا مع قدوم صديقي كريستيانو رونالدو، كما أنني على دراية بالطموحات الكبيرة للسعودية بما يختص بكرة القدم والرياضة ككل".