يقترب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد من حسم صفقة اللاعب الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط فريق تشيلسي الانجليزي، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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أعلن نادي الاتحاد التعاقد مع كريم بنزيما لمدة 3 مواسم مقابل راتب سنوي قدره 58 مليون يورو، ويسعى التايجرس لحسم ثاني الصفقات في الميركاتو الصيفي الحالي تمهيدًا للمشاركة في مونديال الاندية.

ينتهي عقد نجولو كانتي مع تشيلسي بنهاية شهر يونيو الجاري، ويقترب صاحب الـ32 عام الانتقال للنمور في صفقة مدوية لدعم الوسط بجوار النجم المصري طارق حامد.

تفاصيل عرض الاتحاد لضم كانتي

وعن تفاصيل عرض الاتحاد لضم نجولو كانتي، فمن المتوقع أن يتم التوقيع على عقد لمدة موسمين، مع خيار التجديد لموسم إضافي داخل قلعة العميد، على أن يكون راتب اللاعب السنوي ما يقارب الـ 100 مليون يورو.

وانهت ادارة الفريق كافة الاجراءات الخاصة بالتوقيع مع اللاعب، ويتبقى فقط الحضور للمملكة لإجراء الفحص الطبي، ثم الإعلان الرسمي عن التعاقد.

مسيرة كانتي قبل الانتقال للدوري السعودي

يملك النجم الفرنسب نجولو كانتي مسيرة مميزة في الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي وتشيلسي، وتوج اللاعب بـ 12 لقب مع الاندية الانجليزية بطوله منها مع ليستر سيتي وهي الدور.

بجانب 10 القاب مع قلعة البلوز متمثله بين دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما تمكن اللاعب من تحقيق بطولة كأس العالم 2018 في روسيا مع فرنسا.

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