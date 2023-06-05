ولي العهد السعودى يطلق مشروع خصخصة الأندية الرياضية

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودى اليوم الإثنين مشروع خصخصة الأندية الرياضية السعودية وفتح باب الاستثمار فيها.

يأتى ذلك بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على كافة الأصعدة.

مساران رئيسيان

يتضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين أولهما الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية مقابل نقل ملكية الأندية إليها والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من العام الحالى.

أهداف استراتيجية

يقوم المشروع على ثلاثة أهداف استراتيجية، تتمثل في إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، إضافة إلى رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور.

ويهدف نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030، لصناعة جيل متميز رياضيًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل (10) دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويًا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.

كانت الأندية السعودية قد بدأت فى ضم عدد من اللاعبين العالميين أولهم رونالدو ومن المنتظر الإعلان عن ضم ميسى وكريم بنزيما خلال ساعات.