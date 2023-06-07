كانتي يجتاز الكشف الطبي للإنضمام للإتحاد ومزاملة بنزيما

يستعد فريق إتحاد جدة السعودي للإعلان عن صفقة ثانية مدوية خلال الساعات المقبلة، بعدما توصلت إدارة النادي مع إتفاق لضم النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب خط وسط فريق تشيلسي الحالي، والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم.

وكشفت تقارير صحفية أن كانتي أجتاز الكشف الطبي خلال الساعات الماضية، ويتبقي الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وجاء عرض النجم الفرنسي، كانتي، من نادي الاتحاد سعودي، بما يقارب 100 مليون يورو في الموسم.

كما كشف فابرزيو رومانو متخصص سوق الانتقالات الصيفية، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن كانتي قد نجح في الفحوصات الطبية في لندن قبل الانضمام إلى اتحاد جدة.

جدير بالذكر أن النجم الفرنسي نجولو كانتي أحد أفضل لاعبي الارتكاز في العالم، وساهم بشكل رئيس في تتويج منتخب بلاده فرنسا بكأس العالم 2018م في روسيا، ويعتبر ثاني تعاقد للاتحاد بعد الفرنسي كريم بنزيما، وكان كانتي قد انضم لصفوف تشيلسي في 2016، ليفوز بالدوري الإنجليزي مع البلوز في الموسم التالي مباشرة.

وكان نادي الإتحاد السعودي قد أعن رسميًا عن ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما لمدة موسمين قادمًا من ريال مدريد مقابل 200 مليون يورو.

الدوري السعودي يستهدف ضم 10 نجوم عالمين

وأكدت أحد المصادر المسؤولين عن التفاوض مع اللاعبين، أن هناك أكثر من 10 نجوم، فاز منهم ببطولة كأس العالم أو دوري أبطال أوروبا، تم التواصل معهم من أجل الإنضمام إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وتابع، أن العرض القياسي للتوقيع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم 7 مرات، ضمن القائمة، بالإضافة للفرنسي هوجو لوريس، حارس توتنهام، وسيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان السابق، وأنخيل دي ماريا، ولوكا مودريتش، وكانتي، وبربيرتو فيرمينو، وجوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس.

وكان وزير الرياضة السعودي، عبدالعزيز بن تركي آل سعودي، أعلن في مؤتمر صحفي بالرياض استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في أندية الهلال والنصر، واتحاد جدة، والأهلي، من خلال تحويلها إلى شركات يمتلكها الصندوق، ومؤسسة غير ربحية لكل نادي بنسبة 70% للشركات المملوكة للصندوق الثري.

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