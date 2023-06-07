الكشف عن موعد وتفاصيل حفل تقديم بنزيما لاعبًا لاتحاد جدة

بنزيما ينضم للدوري السعودي

نجح نادي اتحاد جدة السعودي، مساء أمس الثلاثاء، في التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني.

وقع كريم بنزيما مع اتحاد جدة عقدًا يمتد حتى عام 2026، براتب يصل إلى 200 مليون يورو.

أشارت التقارير الصحفية السعودية، إلى أن بنزيما سيصل اليوم الأربعاء، وسيقام حفل تقديمه غدًا الخميس، في حفل فخم وكبير في ملعب "الجوهرة".

أكدت التقارير، أن دخول حفل تقديم النجم بنزيما مع اتحاد جدة سيكون بالمجان للجماهير، التي تريد الحضور ومشاهدة نجم المنتخب الفرنسي وريال مدريد السابق، والمتوج بالكرة الذهبية لعام 2022.

يلعب اتحاد جدة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية بعد تتويجه بالدوري السعودي، ليمثل السعودية في البطولة التي تستضيفها بالعام الحالي، على أن يكون بنزيما ضمن صفوف العميد.

بنزيما: أعلم قيمة الدوري السعودي:

أعرب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن سعادته بالانضمام لصفوف اتحاد جدة السعودي وخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.

أضاف بنزيما في تصريحات عقب توقيع عقود انضمامه للعميد رسميًّا: "متحمس لتجربة دوري كرة قدم جديد في بلد مختلف".

وتابع: "أعلم أن نادي اتحاد جدة يتمتع بتاريخ مذهل ومشجعين حماسيين للغاية وطموحات كبيرة تتخطي الدوري المحلى الذي أحرزه هذا العام، لتصل إلى الفوز بالبطولات القارية".

أشار النجم الفرنسي: "فخور بمسيرتي الكروية في إسبانيا وفرنسا وأوروبا بشكل وحان الوقت لخوض تحدي جديد ومشروع جديد".

واصل: "دائمًا ما شعرت بحفاوة الاستقبال والترحيب من المشجعين والناس عند زيارتي للسعودية، وأتطلع للانضمام إلى زملائي الجدد في نادي الاتحاد والعمل معهم على نقل هذا النادي المذهل وكرة القدم في السعودية، إلى مستويات وآفاق جديدة".

أكمل مهاجم اتحاد جدة الجديد بعد انضمام لصفوف العميد: "لدي معرفة كبيرة بمدي قوة الدوري والتنافس المحتدم فيه، ومستوي الفرق واللاعبين وخصوصًا مع قدوم صديقي كريستيانو رونالدو، كما أنني على دراية بالطموحات الكبيرة للسعودية بما يختص بكرة القدم والرياضة ككل”، وأتم حديثه: “أنا هنا للفوز، تمامًا كما كان هدفي في أوروبا، ومتحمس جدًّا للقاء اللاعبين والجمهور".