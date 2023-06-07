وظائف ديوان المظالم في السعودية.. التفاصيل الكاملة للتقديم

وظائف ديوان المظالم في السعودية.. منذ الإعلان عن مجموعة من الوظائف الشاغرة الجديدة للجنسين من الرجال والنساء، يبحث المواطنين في المملكة عن التفاصيل الكاملة للتقديم وظائف ديوان المظالم في السعودية، عقب توفر الشروط التي حددها ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية.

موعد التقديم على وظائف ديوان المظالم

يتم التقديم على الوظائف الشاغرة بدءًا من يوم السبت الموافق 2023/06/10 في تمام الساعة 12.00 صباحًا، وينتهي التقديم يوم الإثنين 1444/11/23هـ، وشمل عدد الوظائف 73 وظيفة شاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام وهي: المرتبة الرابعة، 11 وظيفة، المرتبة السادسة 58 وظيفة، المرتبة السابعة 4 وظائف.

شروط التقديم للوظائف في ديوان المظالم

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

إجراء اختبار القدرة المعرفية على الوظائف المطلوبة للمراتب السادسة والسابعة.

أن يكون المتقدم من خريجي الدرجات العلمية في كل التخصصات المطلوبة للوظائف.

توفير قرار معادلة من وزارة التعليم للمتقدمين والحاصلين على الدرجة العلمية من خارج السعودية.

لا يقل العمر لدى المتقدم عن 18 سنة، ولا يزيد العمر على 45 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

ألا يكون محكومًا على المتقدم بأي حكم نهائي أو قضائي.

أن يكون قادرًا على استخدام الحاسب الآلي كمبيوتر.

ألا يكون المتقدم مفصولًا من وظيفة حكومية سابقة لأسباب تأديبية.

ثم يجب ألا يكون للمتقدم خدمة سابقة منتهية وفق المادة 226 من اللائحة.

خطوات التقديم على وظائف ديوان المظالم

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الدخول بمعلومات الحساب الخاص بك.

إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب.

يجب فتح الإعلان للتأكد من المؤهلات اللازمة.

ملء جميع جميع البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني للتقديم.

إرسال طلب التقديم وانتظر للحصول على الرد من جهة العمل.

خطوات التقديم على وظائف موسم الحج

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النقر على أيقونة نشر السيرة الذاتية

ملء البيانات الخاصة بالمتقدم.

إدخال بيانات المؤهل، والوظيفة والخبرات الحالية للمتقدم.

اختيار المتقدم الوظيفة المناسبة له.

النقرعلى خيار التقديم على الوظيفة التي اختارها.

أخيرًا النقر على أيقونة إرسال الطلب.