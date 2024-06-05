مدير مركز الوقاية ومكافحة الأمراض يشيد بالتطور التكنولوجي في منظومة الرعاية الصحية المصرية

خلال فعاليات ملتقى صحة أفريقيا 2024

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بـ جون كاسيا، المدير العام لمركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأفريقي AFRICA CDC، وذلك خلال فعاليات ملتقى صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2024، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

واستعرض اللقاء جهود وإنجازات إصلاح قطاع الرعاية الصحية في مصر، وشكل النظام الصحي المصري الحديث، والدور الاستراتيجي لوزارة الصحة والسكان، وأدوار الهيئات الثلاث في منظومة التأمين الصحي الشامل، والهيئات الصحية المستحدثة الأخرى لحوكمة النظام الصحي، وإنجازات هيئة الرعاية الصحية في تطوير البنية التحتية والمعلوماتية الصحية، وتطوير حزم الخدمات الطبية والعلاجية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا والحلول المبتكرة في الرعاية الصحية، والحوكمة الإكلينيكية، وتأهيل وتطوير القوى البشرية، والسياحة العلاجية، ورضاء المتعاملين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين هيئة الرعاية الصحية ومركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأفريقي في مجال الأبحاث العلمية وبناء القدرات البشرية للوصول إلى نهج علاج أفضل لمجتمعات أكثر صحة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية: "نستهدف التعاون مع مركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأفريقي في مجال الأبحاث العلمية وبناء القدرات البشرية للوصول إلى نهج علاج أفضل لمجتمعات أكثر صحة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063".

وأوضح الدكتور السبكي أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل عزز الاهتمام بخدمات الرعاية الصحية الأولية كنواة رئيسية للمنظومة وأساس للحفاظ على صحة المواطنين والوقاية من الأمراض، مضيفًا: "نمتلك قاعدة بيانات ضخمة تمكننا من المساهمة في وضع خارطة للأمراض الصحية والمساهمة في وضع استراتيجيات موحدة ومبتكرة للحد من انتشار الأمراض والوقاية منها وتعزيز التغطية الصحية الشاملة في الدول الأفريقية."

وأشار الدكتور السبكي إلى اهتمام هيئة الرعاية الصحية، تماشيًا مع توجهات الدولة في تعزيز الصحة العامة للمواطنين، بتطوير البنية التحتية الصحية في مصر وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، بما يسهم في تعزيز قدرات النظام الصحي المصري وتقديم خدمات صحية متكاملة وشاملة لجميع المواطنين. وأكد السبكي على أهمية تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأفريقية لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الصحة العامة، مشيرًا إلى أن مصر تسعى دائمًا لتكون نموذجًا يُحتذى به في تطوير قطاع الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

ومن جانبه، قال السيد جون كاسيا، المدير العام لمركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأفريقي: "نعتزم الشراكة مع هيئة الرعاية الصحية في بناء القدرات البشرية للعاملين في مجال الرعاية الأولية وتعزيز الصحة العامة للمواطنين في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل."

وتابع المدير العام لمركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأفريقي: "الطفرة التي شهدناها في النظام الصحي المصري الحديث نموذج يُحتذى به، ونحث الدول الأفريقية على دراسة التجربة المصرية لنقلها إلى البلدان الأخرى، وسنعمل مع فريق هيئة الرعاية الصحية والباحثين من المركز للتوثيق والنشر العلمي للتجربة الرائدة في التغطية الصحية الشاملة."

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء مع المدير العام لمركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأفريقي تضمن جولة تفقدية في جناح الهيئة العامة للرعاية الصحية بمعرض الصحة الأفريقي، والاطلاع على إمكاناته وتجهيزاته التكنولوجية، ومعايشة رحلة عبر الزمن من الماضي الفرعوني العريق إلى التطور التكنولوجي في الرعاية الصحية باستخدام تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، حيث أشاد السيد جون كاسيا بالتطور الكبير والتكنولوجي الذي أحدثته هيئة الرعاية في منظومة الرعاية الصحية.

يُذكر أن ملتقى الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2024 ينعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، في الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري.