حرر شخص محضرا ضد المنتج أحمد السبكي بقسم شرطة العجوزة لتضرره من سقوط حوض زرع خاص بالمنتج من الطابق الخامس على شرفة منزله، ورفض الشاكي رفع آثار سقوط حوض الزرع لحين انتهاء المعاينة.

حوض الزرع سبب بلاغ ضد المنتج أحمد السبكي بالجيزة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد بتضرر أحد الأشخاص من سقوط حوض زرع خاص بالمنتج من الطابق الخامس على شرفة المنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات

سقوط سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا بتهمة النصب والاحتيال بالدقهلية

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط إحدى السيدات بالدقهلية، لقيامها بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان، وبحوزتها (شهادات "تدريبية، خبرة" منسوبين لعدة جهات مختلفة - 43 كارنيه دراسى - 43 كارنيه منسوب صدورهم لإحدى الجهات - أكلاشيه بإسم الكيان - 4 دفاتر تحصيل نقدية - جهاز حاسب آلى وهاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

إخلاء سبيل المطرب أحمد جمال في واقعة اصطدام مسن في الجيزة

كما أخلت جهات التحقيق ، اليوم الثلاثاء، سبيل المطرب أحمد جمال على ذمة اتهامه بإصابة شخص عن طريق الخطأ، إثر اصطدامه بسيارته بطريق الفيوم دائرة قسم شرطة الأهرام.

وكانت أجهزة الأمن تحفظت على المطرب أحمد جمال، عقب تلقيها بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم وإصابة «عجوز»، واعترف المتهم بأنه فوجئ بالأخير أمامه ولم يستطع أن يفاديه.

وبمناظرة المُصاب تبين معاناته من كسور وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد، وجرى التحفظ على سيارة المطرب الشاب لفحصها من قبل خبير هندسي لبيان سلامة «الفرامل» من عدمه.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا وجود مصادمة أعلى طريق الفيوم الصحراوى.

وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة وتبين أنه المطرب أحمد جمال وتم التحفظ عليه ليتم التحقيق معه فى الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة.